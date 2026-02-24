Grave lesión
Alejandra Estefanía vuelve a ser operada de su rodilla derecha

La mediocentro rojiblanca ha sido sometida a una artroscopia de su rodilla operada. La jugadora se lesionó de gravedad la rodilla derecha en septiembre de 2024.
Alejandra Estefanía, mediocentro del Athletic. Imagen: @AthleticClubFem
Euskaraz irakurri: Alejandra Estefania Athleticeko jokalariari ebakuntza egin diote berriro eskuin belaunean
EITB

Última actualización

La mediocentro del Athletic, Alejandra Estefanía, ha vuelto a ser intervenida de la rodilla derecha, en la que arrastraba molestias, según ha informado la entidad bilbaína en un breve comunicado.

Estefanía ha sido sometida a una artroscopia de su rodilla operada para limpieza y regularización del menisco interno. La mediocentro se lesionó de gravedad la rodilla derecha en septiembre de 2024.

