Alejandra Estefanía vuelve a ser operada de su rodilla derecha
La mediocentro del Athletic, Alejandra Estefanía, ha vuelto a ser intervenida de la rodilla derecha, en la que arrastraba molestias, según ha informado la entidad bilbaína en un breve comunicado.
Estefanía ha sido sometida a una artroscopia de su rodilla operada para limpieza y regularización del menisco interno. La mediocentro se lesionó de gravedad la rodilla derecha en septiembre de 2024.
