EA Sports Liga
Athleticek Elx menderatu du, Guruzetak bi gol sartuta, eta hiru garaipen jarraian daramatza Ligan (2-1)

Aurrelari donostiarrak 64. minutuan egin du 1-0ekoa, Andre Da Silvak lortu du banakoa, penaltiz, eta 89.ean, penaltiz ere, Guruzetak Athleticen bigarren gola sartu du. Valverderen taldeak, hala, azken hamabi puntuetatik hamar poltsikoratu dituzte, txapelketan. 

Gorka Guruzeta (Athletic-Elx)
Gorka Guruzetak sartu ditu Athleticen bi golak. Argazkia: EFE.
author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Athleticek Elx menderatu du, 2-1, San Mamesen, 2025-2026 denboraldiko EA Sports Ligako hogeita bosgarren jardunaldian, ostiral gauean. Gorka Guruzetak sartu ditu Athleticen bi golak, 64. eta 89. minutuetan, azken hori penaltiz, eta Andre Da Silvak, penaltiz ere, behin-behineko 1-1ekoa egin du. Hala, Athleticek hiru garaipen jarraian daramatza Ligan, eta azken hamabi puntuetatik hamar poltsikoratu ditu; sailkapenean, zuri-gorriek 34 puntu dituzte, eta, oraingoz, zortzigarren postuan dabiltza.

Vivian hasierako hamaikakoan izan da, atzealdeko erdian, Laporterekin batera, Rego zelairatu da, Ruiz de Galarretarekin, zelai erdian, eta Unai Gomez ere aritu da hasieratik. Lehen minutuetan, Athleticek aukera oso ona izan du: Elxek ez du asmatu baloia ateratzean, Ruiz de Galarretak lapurtu du, eta Sanceti eman dio, baina nafarraren jaurtiketa langaren gainetik irten da. Jokaldiak konfiantza eman dio Valverderen taldeari, eta zuri-gorriek, lehen ordu erdian, gertu izan dute Guruzetaren bi errematetan, eta Regoren jaurtiketa batean.

Athletic vs Elx (2-1): partidako laburpena

37. minutuan, Yurik oso ondo berreskuratu du baloia, eta pase sakona bidali dio Iñaki Williamsi; horrek jaurtiketa ona egin du, baina Diturok, Elxeko atezaina bera, geldiketa ikusgarria egin dio Athleticeko aurrelariari. Hala, ez da golik izan lehenengo zatian, baina Athleticek hainbat aukera argi sortu ditu markagailuan aurrea hartzeko.

Euskal taldeak presioan gogor jarraitzen zuen bigarren zatiaren hasieran. Diturok, beste behin, geldiketa ona egin dio Sanceti, Athleticek baloia berriro berreskuratuta; bazirudien zuri-gorriak ez zebiltzala lehen zatian bezain eroso, baina, kontraeraso batean, Ruiz de Galarretak ezkerrera zabaldu du, Yurik bikain erdiratu, eta, oso gertutik, Guruzetak sareetara bota du. 64.minutuan izan da.

1-0: Gorka Guruzeta

Ia-ia jarraian, Sancetek oso gutxigatik ez du 2-0ekoa sartu, baina, hurrengo jokaldian, Elxek partida berdindu du. Iñigo Lekuek penaltia egin dio Valerari, eta Andre Da Silvak sartu du gola; bigarrenean lortu du gol hori Elxeko jokalariak, lehenengoan bi aldiz ukitu baitu baloia. 

1-1: Andre Da Silva

Eder Garcia Bilbao Athleticeko erdilariak debuta egin du, segituan. Hurrengo minutuetan, bi taldeak ari ziren ahalegintzen, baina ez diote elkarri minik egin; Izetak, 82.ean, eskuinetik jaurti du. Ruiz de Galarretak areara erdiratu du, eta Pedro Bigas Elxeko atzelariaren hankak Aymeric Laporte jo du; epaileak penaltia adierazi du, eta Gorka Guruzetak, oso ziur, bigarren gola sartu du. 

2-1: Gorka Guruzeta

2-1ekoaren penaltia

2-1ekoa 89. minutuan egin du Athleticek, eta beste hamar minutu jokatu dituzte; izan ere, luzapeneko zortzi izan dira. Bizkaiko taldeak ez du arazo handirik izan garaipenari eusteko, eta, horrenbestez, hiru garaipen jarraian daramatza Ligan. 

Fitxa teknikoa

2 - Athletic: Unai Simon; Lekue (Areso, 80. min), Vivian, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Rego (Vesga, 70. min); Iñaki Williams (Izeta, 80. min), Sancet (Navarro, 74. min), Unai Gomez (Eder Garcia, 70. min); eta Guruzeta.

1 - Elx: Dituro; Chust, Bigas (Adam, 92. min), Petrot (Affengruber, 74. min); Tete Morente (Sangare, 74. min), Febas, Aguado, Cepeda, German Valera (Pedrosa, 81. min); Da Silva eta Alvaro Rodriguez (Rafa Mir, 74. min).

Golak: 1-0, 64. min: Guruzeta. 1-1, 69. min: Da Silva, penaltiz. 2-1, 89. min: Guruzeta, penaltiz.

Epailea: Alejandro Jose Hernandez Hernandez (Kanarietako Batzordea). Athleticeko Unai Gomez, Lekue eta Guruzeta, eta Elxeko Febas eta Cepeda zigortu ditu, txartel horia aterata.

Nabarmentzekoa: 46.654 zale izan dira San Mamesen.

Futbola EA Sports Liga San Mames Athletic Club

