El Athletic gana al Elche, con dos goles de Guruzeta, y suma tres victorias consecutivas en Liga (2-1)

El delantero donostiarra ha marcado el 1-0 en el minuto 64, André Da Silva ha empatado en el 69, de penalti, y, en el 89, también de penalti, Guruzeta ha hecho el segundo gol del Athletic. Los de Valverde, así, han obtenido diez de los últimos doce puntos en juego en el campeonato.
Gorka Guruzeta (Athletic-Elx)
Gorka Guruzeta ha marcado los dos goles del Athletic. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Athleticek Elx menderatu du, Guruzetak bi gol sartuta, eta hiru garaipen jarraian daramatza Ligan (2-1)
El Athletic ha ganado, por 2-1, al Elche, en San Mamés, en la vigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026, este viernes por la noche. Gorka Guruzeta ha marcado los dos goles del Athletic, en los minutos 64 y 89, este último de penalti, y André Da Silva, también de penalti, ha hecho para el Elche el provisional 1-1, en el minuto 69. De esta forma, el Athletic suma su tercer triunfo consecutivo en Liga, con diez puntos de los últimos doce en juego, y contabiliza 34 en la clasificación, donde ocupa, de momento, la octava posición.

Con Vivián en el centro de la defensa, junto a Laporte, Rego con Ruiz de Galarreta en el centro de campo, y Unai Gómez de inicio, el Athletic ha dispuesto de una gran ocasión en los primeros minutos de juego; en una indecisión de la zaga visitante, Ruiz de Galarreta ha robado y ha combinado con Sancet, pero el disparo del navarro ha salido por encima del larguero. La jugada ha asentado a los de Valverde, que han estado cerca del gol en la primera media hora en dos acciones de Guruzeta y en otra de Rego. 

Athletic vs. Elche (2-1): resumen del partido

En el minuto 37, después de una excelente recuperación de Yuri, el zarauztarra ha mandado al hueco para Iñaki Williams, que ha chutado sobre la portería de Dituro, pero el portero del Elche ha realizado una gran parada. Así, el partido ha llegado al descanso sin goles, si bien el Athletic ha creado varias oportunidades para adelantarse en el marcador.

El equipo vasco seguía presionando con fuerza en el arranque de la segunda parte. Sancet, en otra recuperación del Athletic, se ha encontrado con Dituro, en un tramo del partido en el que los rojiblancos parecían encontrarse menos cómodos que en la primera mitad; no obstante, en una buena jugada de contragolpe, Ruiz de Galarreta ha abierto a la izquierda para Yuri, el lateral guipuzcoano ha centrado raso al área pequeña, y Guruzeta, desde cerca, ha mandado el balón a las mallas. Era el minuto 64.

1-0: Gorka Guruzeta

Casi a renglón seguido, Sancet ha estado a punto de marcar el 2-0, pero, en la siguiente jugada, ha llegado la igualada del Elche. Iñigo Lekue ha hecho penalti sobre Valera, y André Da Silva, a la segunda, porque en su primer intento ha hecho doble toque, ha empatado a uno. 

1-1: André Da Silva

El centrocampista del Bilbao Athletic Eder García ha debutado a continuación. El partido ha entrado en unos minutos en los que ninguno de los dos equipos conseguía llegar con peligro; Izeta, en el 82, lo ha intentado desde la derecha. En un centro de Ruiz de Galarreta al área rival, el defensa del Elche Pedro Bigas ha impactado con Aymeric Laporte, que buscaba el remate, y el árbitro ha pitado el penalti; Guruzeta lo ha transformado en gol con gran seguridad. 

2-1: Gorka Guruzeta

Desde ese 2-1, en el minuto 89, se han jugado diez minutos más, ya que ha habido ocho de prolongación. El Athletic ha sabido mantener su victoria sin grandes apuros, y ha sumado, de esta manera, su tercer triunfo consecutivo en Liga. 

El penalti del 2-1

Ficha técnica

2 - Athletic: Unai Simón; Lekue (Areso, m. 80), Vivián, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Rego (Vesga, m. 70); Iñaki Williams (Izeta, m. 80), Sancet (Navarro, m. 74), Unai Gómez (Eder García, m. 70); y Guruzeta.

1 - Elche: Dituro; Chust, Bigas (Adam, m. 92), Petrot (Affengruber, m. 74); Tete Morente (Sangaré, m. 74), Febas, Aguado, Cepeda, Germán Valera (Pedrosa, m. 81); Da Silva y Álvaro Rodríguez (Rafa Mir, m. 74).

Goles: 1-0, m. 64: Guruzeta. 1-1, m. 69: Da Silva, de penalti. 2-1, m. 89: Guruzeta, de penalti.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité Canario). Tarjetas amarillas a Unai Gómez, Lekue y Guruzeta, del Athletic, y a Febas y Cepeda, del Elche.

Incidencias: 46 654 espectadoras y espectadores, en San Mamés.

