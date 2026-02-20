El Athletic gana al Elche, con dos goles de Guruzeta, y suma tres victorias consecutivas en Liga (2-1)
El Athletic ha ganado, por 2-1, al Elche, en San Mamés, en la vigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026, este viernes por la noche. Gorka Guruzeta ha marcado los dos goles del Athletic, en los minutos 64 y 89, este último de penalti, y André Da Silva, también de penalti, ha hecho para el Elche el provisional 1-1, en el minuto 69. De esta forma, el Athletic suma su tercer triunfo consecutivo en Liga, con diez puntos de los últimos doce en juego, y contabiliza 34 en la clasificación, donde ocupa, de momento, la octava posición.
Con Vivián en el centro de la defensa, junto a Laporte, Rego con Ruiz de Galarreta en el centro de campo, y Unai Gómez de inicio, el Athletic ha dispuesto de una gran ocasión en los primeros minutos de juego; en una indecisión de la zaga visitante, Ruiz de Galarreta ha robado y ha combinado con Sancet, pero el disparo del navarro ha salido por encima del larguero. La jugada ha asentado a los de Valverde, que han estado cerca del gol en la primera media hora en dos acciones de Guruzeta y en otra de Rego.
En el minuto 37, después de una excelente recuperación de Yuri, el zarauztarra ha mandado al hueco para Iñaki Williams, que ha chutado sobre la portería de Dituro, pero el portero del Elche ha realizado una gran parada. Así, el partido ha llegado al descanso sin goles, si bien el Athletic ha creado varias oportunidades para adelantarse en el marcador.
El equipo vasco seguía presionando con fuerza en el arranque de la segunda parte. Sancet, en otra recuperación del Athletic, se ha encontrado con Dituro, en un tramo del partido en el que los rojiblancos parecían encontrarse menos cómodos que en la primera mitad; no obstante, en una buena jugada de contragolpe, Ruiz de Galarreta ha abierto a la izquierda para Yuri, el lateral guipuzcoano ha centrado raso al área pequeña, y Guruzeta, desde cerca, ha mandado el balón a las mallas. Era el minuto 64.
Casi a renglón seguido, Sancet ha estado a punto de marcar el 2-0, pero, en la siguiente jugada, ha llegado la igualada del Elche. Iñigo Lekue ha hecho penalti sobre Valera, y André Da Silva, a la segunda, porque en su primer intento ha hecho doble toque, ha empatado a uno.
El centrocampista del Bilbao Athletic Eder García ha debutado a continuación. El partido ha entrado en unos minutos en los que ninguno de los dos equipos conseguía llegar con peligro; Izeta, en el 82, lo ha intentado desde la derecha. En un centro de Ruiz de Galarreta al área rival, el defensa del Elche Pedro Bigas ha impactado con Aymeric Laporte, que buscaba el remate, y el árbitro ha pitado el penalti; Guruzeta lo ha transformado en gol con gran seguridad.
Desde ese 2-1, en el minuto 89, se han jugado diez minutos más, ya que ha habido ocho de prolongación. El Athletic ha sabido mantener su victoria sin grandes apuros, y ha sumado, de esta manera, su tercer triunfo consecutivo en Liga.
Ficha técnica
2 - Athletic: Unai Simón; Lekue (Areso, m. 80), Vivián, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Rego (Vesga, m. 70); Iñaki Williams (Izeta, m. 80), Sancet (Navarro, m. 74), Unai Gómez (Eder García, m. 70); y Guruzeta.
1 - Elche: Dituro; Chust, Bigas (Adam, m. 92), Petrot (Affengruber, m. 74); Tete Morente (Sangaré, m. 74), Febas, Aguado, Cepeda, Germán Valera (Pedrosa, m. 81); Da Silva y Álvaro Rodríguez (Rafa Mir, m. 74).
Goles: 1-0, m. 64: Guruzeta. 1-1, m. 69: Da Silva, de penalti. 2-1, m. 89: Guruzeta, de penalti.
Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité Canario). Tarjetas amarillas a Unai Gómez, Lekue y Guruzeta, del Athletic, y a Febas y Cepeda, del Elche.
Incidencias: 46 654 espectadoras y espectadores, en San Mamés.
Ane Campos vuelve a Ipurua, en el derbi Eibar-Athletic: “Tendremos que controlar su juego directo”
La delantera guipuzcoana, que, en la primera vuelta, le hizo un gol a su exequipo, va a jugar por primera vez como rival en el estadio en el que recuperó su “esencia”. Campos ha hablado con EITB sobre el derbi, que será emitido, este domingo, por kirolakeitb.eus y por ETB2, desde las 12:00 horas.
Valverde: "No miramos ni arriba ni abajo, nos fijamos en nosotros"
El entrenador rojiblanco ha confirmado que recupera para esta cita a Dani Vivian, baja los seis últimos partidos por un problema muscular, y que no podrá contar con Mikel Jauregizar, lesionado el pasado domingo en el Carlos Tartiere.
Unai Egiluz, jugador del Athletic: "Mi sueño es jugar en San Mamés"
El jugador del Athletic Club Unai Egiluz ha vuelto este miércoles a los entrenamientos, tras una larga lesión. Se ha mostrado muy contento en rueda de prensa, con ganas de trabajar.
Nico Williams será baja las próximas jornadas, mientras que la lesión de Jauregizar no reviste gravedad
Según el parte médico publicado por el club rojiblanco, Williams será tratado por un especialista externo para tratar su pubalgia. En el caso de Jauregizar, descartan lesiones severas tanto ligamentosas como meniscales.
Valverde: "Nico no está al 100 %, y eso es un problema para él y para nosotros"
El entrenador del Athletic se ha referido a los problemas físicos que arrastra el menor de los Williams y que le están impidiendo jugar con regularidad.
Aymeric Laporte: "Contentos por el resultado, hay que seguir sumando"
El jugador del Athletic se ha referido a la importante victoria que los de Valverde han cosechado en casa del Oviedo (1-2).
El Athletic remonta ante el Real Oviedo y busca mirar hacia arriba en la Liga (1-2)
Ilyas Chaira ha adelantado al equipo asturiano en la primera parte, en la que el Athletic no ha jugado bien, pero, en el segundo tiempo, un gran gol de Mikel Jauregizar, que se ha lesionado en esa jugada, y un tanto de penalti de Oihan Sancet han dado la vuelta al marcador.
Oguiza: "Hemos tenido un mes muy duro, con mucho partidos entre semana"
Declaraciones de la jugadora del Athletic Irene Oguiza tras la derrota por 0-2 ante la Real Sociedad en el derbi correspondiente a la 20ª jornada de la Liga F.
Valverde: "No hay tiempo para lamentarse, hay que estar listos para Oviedo"
El entrenador del Athletic Club ha hablado sobre el partido que disputarán contra el Oviedo en la 24ª jornada de LaLiga EA Sports.