El Athletic gana al Elche, con dos goles de Guruzeta, y suma tres victorias consecutivas en Liga (2-1)

El Athletic ha ganado, por 2-1, al Elche, en San Mamés, en la vigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026, este viernes por la noche. Gorka Guruzeta ha marcado los dos goles del Athletic, en los minutos 64 y 89, este último de penalti, y André Da Silva, también de penalti, ha hecho para el Elche el provisional 1-1, en el minuto 69. De esta forma, el Athletic suma su tercer triunfo consecutivo en Liga, con diez puntos de los últimos doce en juego, y contabiliza 34 en la clasificación, donde ocupa, de momento, la octava posición.

Con Vivián en el centro de la defensa, junto a Laporte, Rego con Ruiz de Galarreta en el centro de campo, y Unai Gómez de inicio, el Athletic ha dispuesto de una gran ocasión en los primeros minutos de juego; en una indecisión de la zaga visitante, Ruiz de Galarreta ha robado y ha combinado con Sancet, pero el disparo del navarro ha salido por encima del larguero. La jugada ha asentado a los de Valverde, que han estado cerca del gol en la primera media hora en dos acciones de Guruzeta y en otra de Rego.