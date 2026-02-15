Arazo fisikoak
Valverde: "Nico ez dago % 100ean, eta hori arazo bat da berarentzat eta guretzat"

Entrenador del Athletic
Ernesto Valverde, Athleticeko entrenatzailea. Irudia: EITB Media.
EITB

Azken eguneratzea

Athleticeko entrenatzaileak Williams anai txikiak dituen arazo fisikoei buruz hitz egin du.

