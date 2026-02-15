LaLiga EA Sports
El Athletic remonta ante el Real Oviedo y busca mirar hacia arriba en la Liga (1-2)

Ilyas Chaira ha adelantado al equipo asturiano en la primera parte, en la que el Athletic no ha jugado bien, pero, en el segundo tiempo, un gran gol de Mikel Jauregizar, que se ha lesionado en esa jugada, y un tanto de penalti de Oihan Sancet han dado la vuelta al marcador.

OVIEDO, 15/02/2026.- El jugador del Oviedo David Costas (d) durante el partido de la jornada 24 de LaLiga que disputan el Real Oviedo y el Athletic Club este domingo en el estadio Carlos Tartiere en Oviedo. EFE/Eloy Alonso
Sancet, de penalti, ha marcado el segundo gol del Athletic. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Athleticek markagailua irauli du Real Oviedoren aurka, eta Ligan gora begira egon nahi du (1-2)
author image

J. E. R. | EITB

Última actualización

El Athletic ha ganado, 1-2, al Real Oviedo, en el Carlos Tartiere, en la vigésima cuarta de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026, este domingo por la tarde. Ilyas Chaira ha adelantado al Real Oviedo, en el minuto 30, Mikel Jauregizar ha marcado el gol del empate, en el minuto 58, y Oihan Sancet, en el 71, de penalti, ha hecho el definitivo 1-2. Con esta victoria, el Athletic suma 31 puntos, siete de ellos en los tres últimos partidos, y se sitúa en novena posición de la clasificación, a cuatro puntos del Espanyol, que es sexto, y, provisionalmente, con nueve puntos de ventaja sobre el Rayo Vallecano, decimoctavo en la tabla.

El Athletic no ha jugado de forma brillante, pero ha obtenido un triunfo de notable valor. Es la tercera victoria fuera de San Mamés en la competición de Liga en lo que va de temporada, y la ha conseguido en un campo, el Tartiere, en el que el Real Oviedo no perdía desde octubre. Los de Ernesto Valverde encadenan tres partidos sin perder, con siete puntos sobre nueve posibles, y buscan mirar hacia arriba en la clasificación, con la zona de peligro más lejos. La noticia más negativa del encuentro para el Athletic es la lesión que ha sufrido Mikel Jauregizar en la acción en la que ha hecho el 1-1.

Real Oviedo vs. Athletic (1-2): resumen del partido

En el primer tiempo, el Athletic no ha estado acertado sobre el terreno de juego. Con Yuri y Sancet en el equipo, el equipo vasco se ha visto superado por el Real Oviedo, que se ha adelantado en el marcador en el minuto 30, por mediación de Ilyas Chaira, en una jugada en la que el futbolista del conjunto asturiano ha estado más rápido que la línea defensiva del cuadro de Valverde. Unai Simón no ha podido hacer nada por evitar el tanto.

Para la segunda mitad, Robert Navarro ha sustituido a Nico Serrano, en la derecha del ataque del Athletic. Pronto, en el minuto 58, Mikel Jauregizar ha empatado, con un gran gol: el centrocampista de Bermeo ha firmado una buena acción personal y, al llegar al borde del área, ha chutado con precisión, para batir a Aarón. En esa jugada, Jauregizar ha quedado lesionado.

El gol ha asentado al Athletic, que, en el minuto 71, de penalti, ha logrado su segundo tanto. Lo ha marcado Oihan Sancet, después de que el balón haya tocado en la mano de David Carmo, dentro del área. Poco antes, ha habido dos acciones para la polémica: un posible penalti de Paredes, en una jugada en la que el balón había salido por la línea de gol, y una mano de Iñigo Ruiz de Galarreta, que ha quedado sin sanción, cuando el eibarrés ya tenía una tarjeta amarilla.


El equipo vizcaíno, así las cosas, ha sabido mantener el marcador a su favor, y se ha hecho con un triunfo que supone su segunda victoria consecutiva en el campeonato.

Ficha técnica

1– Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal (Lucas, m. 81), Bailly, Carmo, Javi López; Sibo (Fonseca, m. 65), Colombatto (Forés, m. 81); Hassan (Thiago Fernández, m. 56), Reina (Santi Cazorla, m. 65), Ilyas Chaira; Fede Viñas.

2– Athletic: Unai Simón; Gorosabel (Areso, m. 66), Paredes, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta (Vesga, m. 66), Jauregizar (Rego, m. 61); Nico Serrano (Robert Navarro, m. 46), Sancet (Unai Gómez, m. 90), Iñaki Williams; Guruzeta.

Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear). Tarjeta amarilla a Colombatto, Carmo y Thiago Fernández, del Real Oviedo, y a Ruiz de Galarreta, Guruzeta y Rego, del Athletic.

Goles: 1-0, m. 30: Ilyas Chaira. 1-1, m. 58: Jauregizar; 1-2, m. 71: Sancet, de penalti.

Incidencias: 25 255 espectadoras y espectadores, en el Carlos Tartiere; en torno a 2000 han sido hinchas del Athletic. 

Fútbol LaLiga EA Sports Oihan Sancet Athletic Club

