El Athletic remonta ante el Real Oviedo y busca mirar hacia arriba en la Liga (1-2)

El Athletic ha ganado, 1-2, al Real Oviedo, en el Carlos Tartiere, en la vigésima cuarta de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026, este domingo por la tarde. Ilyas Chaira ha adelantado al Real Oviedo, en el minuto 30, Mikel Jauregizar ha marcado el gol del empate, en el minuto 58, y Oihan Sancet, en el 71, de penalti, ha hecho el definitivo 1-2. Con esta victoria, el Athletic suma 31 puntos, siete de ellos en los tres últimos partidos, y se sitúa en novena posición de la clasificación, a cuatro puntos del Espanyol, que es sexto, y, provisionalmente, con nueve puntos de ventaja sobre el Rayo Vallecano, decimoctavo en la tabla.

El Athletic no ha jugado de forma brillante, pero ha obtenido un triunfo de notable valor. Es la tercera victoria fuera de San Mamés en la competición de Liga en lo que va de temporada, y la ha conseguido en un campo, el Tartiere, en el que el Real Oviedo no perdía desde octubre. Los de Ernesto Valverde encadenan tres partidos sin perder, con siete puntos sobre nueve posibles, y buscan mirar hacia arriba en la clasificación, con la zona de peligro más lejos. La noticia más negativa del encuentro para el Athletic es la lesión que ha sufrido Mikel Jauregizar en la acción en la que ha hecho el 1-1.