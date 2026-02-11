Kopako finalerdiak
Valverde: "Guk baino baino hobeto jokatu dute, joko puntu bikainean daude eta aitortu beharra dago"

BILBAO, 11/02/2026.- El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, antes del partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Athletic Club y Real Sociedad disputan este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00

Ernesto Valverde Athleticeko entrenatzailea, San Mamesen aulkian, partidan zehar. Argazkia: EFE

EITB

Realak 0-1 irabazi dio Athletici San Mamesen jokatu den Errege Kopako finalerdietako joaneko partida. Talde txuri-urdina zuri-gorria baino askoz gehiago izan da kanporaketako lehen norgehiagokan, eta sari handiagoa ere merezi izan du Katedralean. 

Futbola Athletic Club San Mames Errege Kopa Ernesto Valverde Euskal Derbia

