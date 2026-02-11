Semifinales de Copa
Valverde: "Ellos han estado mejor que nosotros, están en un gran momento y hay que reconocerlo"

BILBAO, 11/02/2026.- El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, antes del partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Athletic Club y Real Sociedad disputan este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Miguel Toña
Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, en la banda durante el choque jugado en San Mamés. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Ernesto Valverderen adierazpenak 2026ko Errege Kopako finalerdietako joaneko Realaren kontrako partidaren ostean (0-1)
La Real se ha impuesto por 0-1 al Athletic en el partido de ida de semifinales de Copa del Rey disputado en San Mamés. El conjunto txuri-urdin ha sido muy superior al rojiblanco en este primer asalto e, incluso, ha merecido mayor premio en la Catedral. 

