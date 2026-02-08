Athletic vs. Levante (4-2)
Mikel Jauregizar: "Honek indar asko ematen digu datorrenari aurre egiteko"

Mikel Jauregizar Athleticeko jokalaria
18:00 - 20:00
Mikel Jauregizar, Athleticeko jokalaria
Athleticeko jokalaria talde bilbotarrak Levanteren aurka lortutako garaipenaz aritu da. Zuri-gorriak 4 eta 2 gailendu dira San Mamesen, espero baino gehiago sufrituta. 

Futbola Athletic Club San Mames EA Sports Liga

