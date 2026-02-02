LUTXANAN

Pintadak egin dituzte, berriro ere, Williams anaien muralean, Barakaldon

Murala Lutxana auzoan dago, eta astelehenean, beste behin, pintadak dituela agertu da; mezuetan, bi jokalariei “madridista espainolak” deitzen zaie, eta leporatzen diete dabiltzala “denbora gehiago tontoa egiten, futbolean jokatzen baino”.

Williams anaien murala.

Murala pintadak zituela agertu da, astelehen honetan. Argazkia: Txema Mendieta, Europa Pressi utzita.

author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Iñaki eta Nico Williams Athleticeko jokalari eta anaien gaineko murala, Barakaldoko Lutxana auzoan dago hori, pintadak dituela agertu da, berriro ere, astelehenean. Hain zuzen ere, bi futbolariei “madridista espainolak” deitzen zaie, eta leporatzen diete dabiltzala “denbora gehiago tontoa egiten, futbolean joatzen baino”.

Hain zuzen ere, hauxe diote mezuek, hitzez hitz: “Madridista espainolak, Bilbotik at”; “denbora gehiago tontoa egiten, futbolean jokatzen baino”; “Ibai gutxiago, Athletic gehiago”. Oso litekeena da Ibai hori Ibai Llanos bilbotar “streamer” ospetsua izatea.

Carlos Lopez artista kaletarrak margotu zuen murala, Athleticek 2023-2024 denboraldiko Errege Kopa irabazi eta gero. 2025eko udaran, hainbat zurrumurruk Nico Williams Bartzelona taldera joan zitekeela ziotenean, bi aldiz egin zituzten pintadak, bertan. 

Nico Williams Futbola Athletic Club

