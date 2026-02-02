Pintadak egin dituzte, berriro ere, Williams anaien muralean, Barakaldon
Murala Lutxana auzoan dago, eta astelehenean, beste behin, pintadak dituela agertu da; mezuetan, bi jokalariei “madridista espainolak” deitzen zaie, eta leporatzen diete dabiltzala “denbora gehiago tontoa egiten, futbolean jokatzen baino”.
Iñaki eta Nico Williams Athleticeko jokalari eta anaien gaineko murala, Barakaldoko Lutxana auzoan dago hori, pintadak dituela agertu da, berriro ere, astelehenean. Hain zuzen ere, bi futbolariei “madridista espainolak” deitzen zaie, eta leporatzen diete dabiltzala “denbora gehiago tontoa egiten, futbolean joatzen baino”.
Hain zuzen ere, hauxe diote mezuek, hitzez hitz: “Madridista espainolak, Bilbotik at”; “denbora gehiago tontoa egiten, futbolean jokatzen baino”; “Ibai gutxiago, Athletic gehiago”. Oso litekeena da Ibai hori Ibai Llanos bilbotar “streamer” ospetsua izatea.
Carlos Lopez artista kaletarrak margotu zuen murala, Athleticek 2023-2024 denboraldiko Errege Kopa irabazi eta gero. 2025eko udaran, hainbat zurrumurruk Nico Williams Bartzelona taldera joan zitekeela ziotenean, bi aldiz egin zituzten pintadak, bertan.
Yeray Alvarez taldearekin entrenatzera itzuli da, zortzi hilabeteren ostean
UEFAk ezarritako hamar hilabeteko zigorretik zortzi bete eta gero, Yeray Alvarez Lezamara itzuli da astelehen honetan taldearekin entrenatzera.
Jauregizar: "Ahalegindu gara dena ematen; puntuek ihes egitea ez da polita"
Mikel Jauregizar Athleticeko jokalariak Realaren aurkako derbiaren ostean adierazpenak egin ditu, partidaren inguruan.
Athletic Clubek Efe Korkut fitxatu du
VFB Stuttgarteko erdilari donostiarrak 2028ra arte sinatu du, eta berehala hasiko da zuri-gorriekin lanean.
Athleticek garaipen garrantzitsua lortu du Espanyolen aurka (2-1)
Athleticek 2-1 irabazi dio Espanyoli F Moeve Ligako 18. jardunaldian. Clara Pinedoren eta Anna Torrodaren golekin, garaipen nekeza bezain garrantzitsua eskuratu dute zuri-gorriek.
Ernesto Valverde: "Puntuak bai ala bai behar ditugu"
Taldeak Realaren aurka San Mamesen jokatuko beharreko derbiaren atarian bizi duen egoeraz aritu da Athleticeko entrenatzailea.
Sancetek giharretako lesioa du eta ez du Realaren aurkako derbian jokatuko
Portugalgo Sportingen aurkako partidaren ostean egindako proba medikoek azken hilabeteetan minduta izan duen zonalde bati eragiten dion gaitz bat baieztatu dute.
Mikel Vesga, Txapeldunen Ligaz: “Penaz amaitu dugu, baina bizitakoarekin pozik; ea azkar bueltatzen garen”
Athleticek 2025-2026ko Txapeldunen Ligako azken partida jokatu du gaur Sportingen aurka. 2 eta 3ko emaitzaren ostean Mikel Vesgak adierazi du Txapeldunen Liga gogorra egin zaiela, baina disfrutatu ere egin dutela.
Athleticek Sportingen aurka galdu du, duintasunez, San Mamesen, eta agur esan dio Txapeldunen Ligako ametsari (2-3)
Ernesto Valverderen taldea markagailuan aurretik jarri da bi aldiz, Sancet eta Guruzetaren golei esker, baina Lisboako taldeak partida berdintzea eta iraultzea lortu du Diomande, Trincao eta Alissonen golekin. Guruzetak bost gol egin ditu Txapeldunen Ligan.
Athletic vs Sporting CP Txapeldunen Ligako partidako laburpena eta golak (2-3)
Athleticek agur esan dio 2025-2026ko Txapeldunen Ligari, Sporting CPren aurka 2-3 galdu du eta. Hemen, partidako golak eta laburpena.