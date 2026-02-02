Realizan pintadas, de nuevo, en el mural de Iñaki y Nico Williams en Barakaldo

En concreto, los mensajes dicen, literalmente: “Madridista espainolak, Bilbotik at”; “denbora gehiago tontoa egiten, futbolean jokatzen baino”; “Ibai gutxiago, Athletic gehiago”. Así, quien o quienes han pintado el mural tildan a Iñaki y Nico Williams de madridistas españoles, a la vez que se les indica que no son queridos en Bilbao y se les reprocha pasar más tiempo “haciendo el tonto” que jugando al fútbol; por último, se hace referencia, muy probablemente, al conocido “streamer” Ibai Llanos.

El mural es obra del artista callejero Carlos López, y su autor lo realizó después de que el Athletic ganara la Copa del Rey de la temporada 2023-2024. En el verano de 2025, ante los insistentes rumores de que Nico Williams podría fichar por el FC Barcelona, fue vandalizado en otras dos ocasiones.