Realizan pintadas, de nuevo, en el mural de Iñaki y Nico Williams en Barakaldo

El mural, que se encuentra en el barrio de Lutxana, ha aparecido este lunes con mensajes en los que los dos jugadores del Athletic son calificados como “madridistas españoles” y mediante los que se les acusa de pasar “más tiempo haciendo el tonto que jugando al fútbol”.
El mural ha aparecido pintado, este lunes. Foto: Txema Mendieta, cedida a Europa Press.
El mural dedicado a los hermanos y jugadores del Athletic Iñaki y Nico Williams en el barrio de Lutxana de Barakaldo ha aparecido este lunes, de nuevo, con pintadas. En concreto, los dos futbolistas son calificados por la persona o las personas que han efectuado esas pintadas como “madridistas españoles”, y se les acusa de pasar “más tiempo haciendo el tonto que jugando al fútbol”.

En concreto, los mensajes dicen, literalmente: “Madridista espainolak, Bilbotik at”; “denbora gehiago tontoa egiten, futbolean jokatzen baino”; “Ibai gutxiago, Athletic gehiago”. Así, quien o quienes han pintado el mural tildan a Iñaki y Nico Williams de madridistas españoles, a la vez que se les indica que no son queridos en Bilbao y se les reprocha pasar más tiempo “haciendo el tonto” que jugando al fútbol; por último, se hace referencia, muy probablemente, al conocido “streamer” Ibai Llanos.

El mural es obra del artista callejero Carlos López, y su autor lo realizó después de que el Athletic ganara la Copa del Rey de la temporada 2023-2024. En el verano de 2025, ante los insistentes rumores de que Nico Williams podría fichar por el FC Barcelona, fue vandalizado en otras dos ocasiones.

