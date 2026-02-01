Fitxaketa
Athletic Clubek Efe Korkut fitxatu du

VFB Stuttgarteko erdilari donostiarrak 2028ra arte sinatu du, eta berehala hasiko da zuri-gorriekin lanean.

Efe Korkut
Efe Korkut. Argazkia: Athletic
EITB

Azken eguneratzea

Athletic Clubek Efe Korkut 19 urteko erdilari donostiarra fitxatu du. VfB Stuttgart taldeko bigarren taldetik dator, eta 2028ko ekainaren 30era arteko kontratua sinatu du, beste bi denboraldiz luzatzeko aukerarekin.

Alemaniako futbolean duen eskarmentuari esker, Korkut balio anitzeko jokalaria da, erasorako proiekzioa du, eta kalitate tekniko ona. Tayfun Korkut Realeko jokalari ohiaren semea da.

Fitxaketak Futbola Athletic Club EA Sports Liga

