El Athletic Club ficha a Efe Korkut
El centrocampista donostiarra del VFB Stuttgart firma hasta 2028 y se incorpora de manera inmediata al Athletic.
El Athletic Club ha anunciado el fichaje de Efe Korkut, centrocampista donostiarra de 19 años, que se incorpora de manera inmediata al filial rojiblanco en Primera RFEF. Procedente del segundo equipo del VfB Stuttgart, el jugador ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2028, ampliable por dos temporadas más.
Gracias a su formación en el fútbol alemán, Korkut es un jugador polivalente en la medular, con proyección ofensiva y buena calidad técnica. Es hijo de Tayfun Korkut, exjugador de la Real Sociedad.
