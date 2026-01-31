Ernesto Valverde: "Puntuak bai ala bai behar ditugu"
Taldeak Realaren aurka San Mamesen jokatuko beharreko derbiaren atarian bizi duen egoeraz aritu da Athleticeko entrenatzailea.
Sancetek giharretako lesioa du eta ez du Realaren aurkako derbian jokatuko
Portugalgo Sportingen aurkako partidaren ostean egindako proba medikoek azken hilabeteetan minduta izan duen zonalde bati eragiten dion gaitz bat baieztatu dute.
Mikel Vesga, Txapeldunen Ligaz: “Penaz amaitu dugu, baina bizitakoarekin pozik; ea azkar bueltatzen garen”
Athleticek 2025-2026ko Txapeldunen Ligako azken partida jokatu du gaur Sportingen aurka. 2 eta 3ko emaitzaren ostean Mikel Vesgak adierazi du Txapeldunen Liga gogorra egin zaiela, baina disfrutatu ere egin dutela.
Athleticek Sportingen aurka galdu du, duintasunez, San Mamesen, eta agur esan dio Txapeldunen Ligako ametsari (2-3)
Ernesto Valverderen taldea markagailuan aurretik jarri da bi aldiz, Sancet eta Guruzetaren golei esker, baina Lisboako taldeak partida berdintzea eta iraultzea lortu du Diomande, Trincao eta Alissonen golekin. Guruzetak bost gol egin ditu Txapeldunen Ligan.
Athletic vs Sporting CP Txapeldunen Ligako partidako laburpena eta golak (2-3)
Athleticek agur esan dio 2025-2026ko Txapeldunen Ligari, Sporting CPren aurka 2-3 galdu du eta. Hemen, partidako golak eta laburpena.
Athletic, berriz ere bajaz josita, play-offaren bila San Mamesen babespean
Asteazken honetarako bederatzi baja izango dira, Dani Vivian deialditik kanpo geratu baita azkenean. Sporting Portugalek play-offetarako sailkapena ziurtatuta dauka, baina final-zortzirenetara zuzenean igarotzeko aukerekin iritsiko da San Mamesera.
Iñigo Lekue, Txapeldunen Ligako Sportingen aurkako partidari buruz: "Gau magikoa bizitzeko ilusioarekin ekingo diogu"
Athleticek Lisboako Sportingen aurka jokatuko du asteazken honetan Txapeldunen Liga faseko azken partida. Iñigo Lekue jokalariak eta Ernesto Valverde entrenatzaileak partidaren analisia egin dute prentsaurrekoan.
Athleticek Txapeldunen Ligan jokatuko dituen partiden egunak eta ordutegiak
Athleticek San Mamesen egingo du debuta, irailaren 16an, Arsenalen kontra. Ligaxkako azken neurketan, berriz, Portugalgo Sporting izango du aurkari etxean.
Txapeldunen Liga, EA Sports Liga, Errege Kopa… Lehentasuna eman beharko lioke Athleticek txapelketaren bati?
Valverderen gizonek, astebetean, hiru partida oso garrantzitsu jokatuko dituzte: Sporting Portugalen aurka, Txapeldunen Ligan; Realaren kontra, Ligan; eta Mestallan, Valentzia aurkari, Errege Kopan. Zaleei galdetu diegu, talde zuri-gorriak abaguneari nola heldu beharko liokeen jakiteko.
Bibi, Nanclares eta Landaluze Athleticeko jokalariek sendatze prozesuei aurre eginen diete
Bibiane Schulzeri artroskopia egin diote, Adriana Nanclares bere kasa entrenatzen dabil eta Naia Landaluze normaltasunez ari da, aurpegia maskaraz babestuta.