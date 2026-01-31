Derbia San Mamesen
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ernesto Valverde: "Puntuak bai ala bai behar ditugu"

Ernesto Valverde entrenador del Athletic
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde, prentsaurrekoan
author image

EITB

Azken eguneratzea

Taldeak Realaren aurka San Mamesen jokatuko beharreko derbiaren atarian bizi duen egoeraz aritu da Athleticeko entrenatzailea.

Athletic Club Ernesto Valverde Euskal Derbia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X