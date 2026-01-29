LESIOA
Sancetek giharretako lesioa du eta ez du Realaren aurkako derbian jokatuko

Portugalgo Sportingen aurkako partidaren ostean egindako proba medikoek azken hilabeteetan minduta izan duen zonalde bati eragiten dion gaitz bat baieztatu dute. 

BILBAO, 28/01/2026.- El jugador del Athletic Club Ohian Sancet remata para marcar el 1-0 conseguido durante el partido de Liga de Campeones disputado entre el Athletic Club de Bilbao y el Sporting de Portugal, este miércoles en San Mamés. EFE/Luis Tejido
Oihan Sancet Portugalgo Sportingen aurkako partidan. Irudia: EFE
author image

EITB

Oihan Sancetek giharretako lesio moderatua du eta ez du datorren igandean San Mamesen Realaren aurkako euskal derbian jokatuko. Jokalari nafarra Txapeldunen Ligako Sporting Portugalen aurkako partidaren bigarren zatia hasi eta gutxira ordezkatu zuten, eta egindako proben ostean, klubak baieztatu du ezingo duela normaltasunez jarraitu. 

Athleticek jakitera eman duenez, Sancetek lesio bat izan du eskuin hankako bizeps femoral distalean. Jokalariak lehenago ere izan ditu antzeko minak, eta partida ofizial batzuk galdu behar izan ditu. Talde teknikoa bilakaeraren zain geratu da, bajan emango duen denbora zehazteko.

Futbola Athletic Club San Mames Oihan Sancet

