Sancet sufre una lesión muscular y se pierde el derbi ante la Real Sociedad

Oihan Sancet ha sufrido una lesión muscular de carácter moderado que le ha descartado para el derbi vasco del próximo domingo en San Mamés ante la Real Sociedad. El futbolista navarro fue sustituido al poco de comenzar la segunda parte del encuentro de Liga de Campeones frente al Sporting de Portugal y, tras las pruebas realizadas, el club ha confirmado que no ha podido continuar con normalidad.

Según ha informado el Athletic, Sancet ha presentado una lesión en el bíceps femoral distal de su pierna derecha, una zona en la que ya ha tenido problemas en los últimos meses. El jugador ya se ha visto afectado anteriormente por dolencias similares, que le han obligado a perderse varios partidos oficiales, y el cuerpo técnico ha quedado a la espera de su evolución para determinar el tiempo exacto de baja.