Sancet sufre una lesión muscular y se pierde el derbi ante la Real Sociedad

Las pruebas médicas realizadas tras el partido contra el Sporting de Portugal han confirmado una dolencia que vuelve a afectar a una zona ya castigada en los últimos meses.
BILBAO, 28/01/2026.- El jugador del Athletic Club Ohian Sancet remata para marcar el 1-0 conseguido durante el partido de Liga de Campeones disputado entre el Athletic Club de Bilbao y el Sporting de Portugal, este miércoles en San Mamés. EFE/Luis Tejido

Oihan Sancet en el partido ante el Sporting de Portugal. Imagen: EFE

Euskaraz irakurri: Sancetek giharretako lesioa du eta Realaren aurkako derbia galdu du
author image

EITB

Última actualización

Oihan Sancet ha sufrido una lesión muscular de carácter moderado que le ha descartado para el derbi vasco del próximo domingo en San Mamés ante la Real Sociedad. El futbolista navarro fue sustituido al poco de comenzar la segunda parte del encuentro de Liga de Campeones frente al Sporting de Portugal y, tras las pruebas realizadas, el club ha confirmado que no ha podido continuar con normalidad.

Según ha informado el Athletic, Sancet ha presentado una lesión en el bíceps femoral distal de su pierna derecha, una zona en la que ya ha tenido problemas en los últimos meses. El jugador ya se ha visto afectado anteriormente por dolencias similares, que le han obligado a perderse varios partidos oficiales, y el cuerpo técnico ha quedado a la espera de su evolución para determinar el tiempo exacto de baja.

