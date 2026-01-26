Txapeldunen Liga, EA Sports Liga, Errege Kopa… lehentasuna eman beharko lioke Athleticek txapelketaren bati?
Valverderen gizonek, astebetean, hiru partida oso garrantzitsu jokatuko dituzte: Sporting Portugalen aurka, Txapeldunen Ligan; Realaren kontra, Ligan; eta Mestallan, Valentzia aurkari, Errege Kopan. Zaleei galdetu diegu, ea nola heldu beharko liokeen talde zuri-gorriak.
Bibi, Nanclares eta Landaluze Athleticeko jokalariek sendatze prozesuei aurre eginen diete
Bibiane Schulzeri artroskopia egin diote, Adriana Nanclares bakarka entrenatzen ari da eta Naia Landaluze normaltasunez ari da, aurpegia maskara batez babestuta.
Athleticen aukerak Txapeldunen Ligako azken jardunaldian
Valverderen taldeak garaipena behar du sailkapena ia ziurtatzeko, baina bere gol averagea ahaztu gabe. Gainera, lehoiei berdinketak ere balio diezaieke, nahiz eta horrek beste emaitza batzuen mende utziko lituzkeen.
Urko Izeta: "Taldea desanimatuta dago"
Athleticek 2-1 galdu du Sevillaren aurka jokatutako partidan, eta 5 puntura ditu jaitsiera postuak.
Iparra galduta jarraitzen du Athleticek Ligan (2-1)
Navarrok aurretik jarri ditu zuri-gorriak, baina Pequek eta Akorrek buelta eman diote markagailuari, eta Sevilla nagusitu da azkenean.
Valverde: "Athletic denboraldiko une erabakigarrian dago"
Athleticeko entrenatzaileak aitortu duenez, LaLigako sailkapenean duten egoera kontuan izanda (erdialdean, hamar taldeko multzoan ), eta bizirik Txapeldunen Ligan eta Errege Kopan, "denboraldiko une erabakigarrian" daude.
Valverde: "Nahikoa arriskatu dugu eta ondo atera zaigu; ea San Mamesen lor dezakegun"
Ernesto Valverde Txapeldunen Ligan Atalantaren aurka lortutako garaipenaren ondoren agertu da prentsaurrekoan. Adierazi duenez, garaipena "izugarrizko poza" ekarri die klubari eta ingurukoei, eta Sporting CP taldearen aurka San Mamesen gau magikoa izatea espero du.
Unai Gomez: “Taldeak behar zuen garaipena, eta azkenean gure esku dago sailkapena”
Unai Gomez erdilaria pozik atera da Atalantaren aurkako partidaren ondoren. Beharrezko garaipena zuten Bergamokoa, eta eskerrak eman dizkie zaleei.
Atalanta eta Athleticen arteko Txapeldunen Ligako partidaren laburpena (2-3)
Athleticek 2-3 irabazi dio Atalantari Bergamon. Valverderen taldeak, asko sufritu ostean, Scamaccaren gola irauli dute Guruzeta, Serrano eta Navarroren golei esker.
Javi Lerga: “Bartzelona bezalako talde baten aurka jokatzen duzunean, beti faltako zaizu zerbait”
Athleticek galdu egin du Superkopako finalerdian, 3-1, baina talde zuri-gorriaren entrenatzaileak adierazi du “oso harro” dagoela futbolariek egindako lanarekin.