Txapeldunen Liga, EA Sports Liga, Errege Kopa… lehentasuna eman beharko lioke Athleticek txapelketaren bati?

Inkesta Athletic.
18:00 - 20:00
author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Valverderen gizonek, astebetean, hiru partida oso garrantzitsu jokatuko dituzte: Sporting Portugalen aurka, Txapeldunen Ligan; Realaren kontra, Ligan; eta Mestallan, Valentzia aurkari, Errege Kopan. Zaleei galdetu diegu, ea nola heldu beharko liokeen talde zuri-gorriak.

Futbola Txapeldunen Liga EA Sports Liga Errege Kopa Athletic Club

