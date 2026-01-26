Encuesta
Liga de Campeones, LaLiga EA Sports, Copa del Rey… ¿debe el Athletic centrarse más en alguna competición?

Inkesta Athletic.
Euskaraz irakurri: Txapeldunen Liga, EA Sports Liga, Errege Kopa… lehentasuna eman beharko lioke Athleticek txapelketaren bati?
J. E. R. | EITB

Última actualización

Los de Valverde afrontan en una semana tres partidos muy importantes: ante el Sporting de Portugal, en la Liga de Campeones; contra la Real Sociedad, en LaLiga; y en Mestalla, frente al Valencia, en la Copa del Rey. Hemos preguntado a la afición rojiblanca cómo debería abordarlo su equipo.

