Iñaki Williams baja izango da Bergamon, giharretako lesioa du eta

Athleticen kapitainak giharretako lesioa du ezker hankako trieps sonalean, talde zuri-gorriak argitaratutako osasun-partearen arabera.

Iñaki Williams Athleticen kapitaina baja izango da Txapeldunen Ligako Atalantaren aurkako partidan, Bergamon (21:00etan), igandeko entrenamenduan min hartu du eta.

Talde zuri-gorriak argitaratutako oharrean azaldu denez, aurrelariak lesioa du "ezker hankako trizeps suralean". Osatzeko zenbat denbora beharko duen zehaztu ez duen arren, baliteke hainbat partida jokatu gabe ematea.

Williamsez gain, Aymeric Laporte, Nico Serrano, Maroan Sannadi, Unai Egiluz eta Beñat Prados ere min hartuta daude. 

