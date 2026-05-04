Realak porrota jaso du Sevillan, Matarazzoren taldearen partida eskas batean (1-0)

Alexis Sanchezek bigarren zatian sartutako golak erabaki du norgehiagoka. Realak minuturik onenak partida hasieran eta bigarren zatiaren hasieran izan ditu, baina ez du asmatu azken metroetan.

SEVILLA, 04/05/2026.- El defensa de la Real Sociedad Duje Ćaleta-Carbalón (d) disputa un balón ante el delantero del Sevilla Alexis Sánchez (i) durante el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports que el Sevilla FC y la Real Sociedad disputan este lunes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de la capital andaluza. EFE/ Julio Muñoz

Alexis Sanchez, goleko errematean. Argazkia: EFE

E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak 1-0 galdu du astelehen honetan Sevillaren aurka Ramon Sanchez-Pizjuan futbol-zelaian jokatu duen neurketan. Txuri-urdinek ez dute partida ona egin eta bigarren zatian ordaindu dute. Garaipenak jaitsieratik atera du talde andaluziarra, eta Alaves sartu du zuloan.

Sevilla nagusi izan da partidako lehen zatian, baina talde donostiarraren area inguruan ez da fin ibili. Talde andaluziarra hamaika aldiz saiatu da, baina ez du asmatu, eta atsedenaldira 0-0ekoarekin iritsi dira.

Aldageletatik bueltan, Reala beste martxa batekin hasi da, eta abagune bikoitza izan du hasierako minutuetan. Oskarssonen erdiraketa batek ez du errematatzailerik aurkitu. Baloia Oyarzabalen aurretik pasa da, eta Barrenetxearen oinetan amaitu du. Haren jaurtiketa gutxigatik joan da kanpora.

Alexis Sanchezek 49. minutuan aurreratu du Sevilla, Maupayk area barruan emandako pasea ederki aprobetxatuta, Remiro gainditzeko. Txuri-urdinen defentsak nahiko makal jardun du jokaldi honetan.

Matarazzok Kubo zelairatu du, Sevilla estutzen saiatzeko. Reala baloiaz jabetu da golaren ostean, baina sakontasun handirik gabe. Bestalde, Sevillak beste aukera bat izan du kontraerasoan, 69. minutuan. Alexis Sanchezek beste pase bat eman dio area barruan Vargasi, baina suitzarraren jaurtiketa lekutara joan da, bigarren gola egiteko dena alde zuela zirudienean.

Entrenatzaile estatubatuarrak Yangel Herrera, Sucic eta Wesley zelairatu ditu. Azken txanpan, Agoumeren gol bat baliorik gabe utzi du epaileak, jokoz kanpo zegoelakoan. Matarazzoren taldeak erdiraketak egin eta baloiak area barruan sartu ditu partida amaieran, baina Sevillak ongi defendatu du eta talde donostiarrak ezin izan du berdinketa lortu.

Aramburu: "Ez gara ondo egon; jokoaren alderdi guztiak hobetu behar ditugu"
Futbola Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Mikel Oyarzabal EA Sports Liga

