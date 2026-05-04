Realak porrota jaso du Sevillan, Matarazzoren taldearen partida eskas batean (1-0)
Alexis Sanchezek bigarren zatian sartutako golak erabaki du norgehiagoka. Realak minuturik onenak partida hasieran eta bigarren zatiaren hasieran izan ditu, baina ez du asmatu azken metroetan.
Realak 1-0 galdu du astelehen honetan Sevillaren aurka Ramon Sanchez-Pizjuan futbol-zelaian jokatu duen neurketan. Txuri-urdinek ez dute partida ona egin eta bigarren zatian ordaindu dute. Garaipenak jaitsieratik atera du talde andaluziarra, eta Alaves sartu du zuloan.
Sevilla nagusi izan da partidako lehen zatian, baina talde donostiarraren area inguruan ez da fin ibili. Talde andaluziarra hamaika aldiz saiatu da, baina ez du asmatu, eta atsedenaldira 0-0ekoarekin iritsi dira.
Aldageletatik bueltan, Reala beste martxa batekin hasi da, eta abagune bikoitza izan du hasierako minutuetan. Oskarssonen erdiraketa batek ez du errematatzailerik aurkitu. Baloia Oyarzabalen aurretik pasa da, eta Barrenetxearen oinetan amaitu du. Haren jaurtiketa gutxigatik joan da kanpora.
Alexis Sanchezek 49. minutuan aurreratu du Sevilla, Maupayk area barruan emandako pasea ederki aprobetxatuta, Remiro gainditzeko. Txuri-urdinen defentsak nahiko makal jardun du jokaldi honetan.
Matarazzok Kubo zelairatu du, Sevilla estutzen saiatzeko. Reala baloiaz jabetu da golaren ostean, baina sakontasun handirik gabe. Bestalde, Sevillak beste aukera bat izan du kontraerasoan, 69. minutuan. Alexis Sanchezek beste pase bat eman dio area barruan Vargasi, baina suitzarraren jaurtiketa lekutara joan da, bigarren gola egiteko dena alde zuela zirudienean.
Entrenatzaile estatubatuarrak Yangel Herrera, Sucic eta Wesley zelairatu ditu. Azken txanpan, Agoumeren gol bat baliorik gabe utzi du epaileak, jokoz kanpo zegoelakoan. Matarazzoren taldeak erdiraketak egin eta baloiak area barruan sartu ditu partida amaieran, baina Sevillak ongi defendatu du eta talde donostiarrak ezin izan du berdinketa lortu.
Aramburu: “Ez gara ondo aritu; jokoaren alderdi guztietan hobetu behar dugu”
Realak 1-0 galdu du Sevillaren aurka, Jon Aramburuk azaldu duenez "ondo jokatu ez duten" partida baten ostean. Caracaseko jokalariak azpimarratu du "jokoaren alderdi guztietan hobetu" behar dutela "modu onenean amaitu ahal izateko". (Bideoa gazteleraz).
Cecilia Marcos: “Txapeldunen Ligan gaude; denboraldi borobila egin du taldeak”
Cecilia Marcosek sartu zuen Reala Txapeldunen Ligara eramango duen gola Deportivoren aurkako partidan. Oraindik Moeve F Ligan hiru partida gelditzen zaizkien arren Ceciliak argi dauka “orain disfrutatzeko momentua” dela.
Sansek eta Burgosek ezin izan dute golik sartu Anoetan (0-0)
Txuri-urdinak hobeto aritu dira baloiarekin eta hainbat hurbilketa arriskutsu sortu dituzte, baina ez da egon sarea aurkitzeko modurik.
Matarazzo: “Sevillan topatuko dugun giroak gure alde joka dezake"
Pellegrino Matarazzok adierazi du oso kontziente direla Sevilla egoera larrian dagoela, eta Realak astelehen honetan Sanchez Pizjuanen irabazteko “garrantzitsuena batuta egotea" eta “inguruko zaratari kasurik ez egitea” izango dela azpimarratu du.
Realak Txapeldunen Liga jokatuko du, Deportivo garaitu baitu (1-2)
Realak F Moeve Ligako hirugarren postua ziurtatu du Deportivo 1-2 mendean hartuta. Paula Fernandezen eta Cecilia Marcosen golek eman diete garaipena txuri-urdinei. Horrela, Txapeldunen Liga jokatuko du datorren denboraldian.
Realak Madril CFF garaitu du, eta eskura dauka Txapeldunen Liga (2-0)
Realak 2-0 irabazi dio Madril CFF talde gogorrari Zubietan, eta datorren denboraldian Txapeldunen Ligan jokatzeko aukera ematen duen hirugarren postuan egonkortu da. Lavogezek eta Ceciliak sartu dituzte golak.
Realak garaipenari ihes egiten utzi dio erotzeko norgehiagokan Vallecasen (3-3)
Pellegrino Matarazzoren taldea 1-3 irabazten ari zen 75. minutuan, baina Rayok partida berdintzea lortu du luzapenean. Neurketaren azken txanpan denetarik gertatu da, eta polemika piztu da epailearen erabakiengatik.
Pablo Marin: “Amorru handia ematen du azken minutuetan puntuek ihes egiteak”
Pablo Marin Realeko jokalariaren adierazpenak, Rayo Vallecanoren aurka 3-3 berdindu ostean, EA Sports Ligako 32. jardunaldiko partidan. (Adierazpenak gaztelaniaz)
Sansek merezi gabeko porrota jaso du Valladoliden (1-0)
Jon Ansotegiren taldearenak izan dira partidako gol aukerarik onenak, baina ez dute asmatu; eta Valladolidek, berriz, sarera bidali du Aranaren atera partida guztian egin duen erremate bakarra.