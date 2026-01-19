Parte médico
Iñaki Williams será baja en Bérgamo por una lesión muscular

El capitán del Athletic sufre una lesión muscular en el tríceps sural de la pierna izquierda, según el parte médico publicado por el club rojiblanco.
Iñaki Williams delantero del Athletic sobre la Supercopa en Arabia Saudi
Imagen de archivo de Iñaki Williams
Euskaraz irakurri: Iñaki Williams baja izango da Bergamon giharretako lesio batengatik
El capitán del Athletic Club, Iñaki Williams, será baja en el partido de la Liga de Campeones que enfrentará al equipo rojiblanco con el Atalanta este miércoles en Bérgamo (21:00 horas) a causa de una lesión muscular de grado "leve-moderado" que se produjo en el entrenamiento del domingo.

El parte médico emitido por el club rojiblanco detalla que el delantero presenta la lesión "en el tríceps sural de la pierna izquierda" que le mantiene "pendiente de evolución", y que le hará perder varios partidos.

La ausencia de Williams en Italia se suma a las también obligadas de los lesionados Aymeric Laporte, Nico Serrano, Maroan Sannadi, Unai Egiluz y Beñat Prados y el sancionado Yeray Álvarez.

