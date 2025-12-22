Valverde ha tirado de todo lo que tiene, incluido un cuarteto ofensivo con Sancet, Nico e Iñaki y Berenguer turnándose en la posición de '9', en la que descansó de inicio Guruzeta.

Tras verse por detrás en el marcador el Athletic se ha volcado sobre el área de Dmitrovic, donde Calero ha bloqueado un buen disparo de Jauregizar, pero el Espanyol también llegaba con peligro, que ha buscado el 1-3 en un cabezazo de Cabrera hacia un compañero que no ha encontrado y en un disparo cruzado de Jofre que no ha encontrado los tres palos.

Ha seguido sin frutos la insistencia local y Simón ha tenido que aparecer dos veces para evitar ante Dolan y Kike García que fuese a más una mala cesión de Lekue.

Dos cabezazos altos de Guruzeta y Sancet, y una parada de Dmitrovic a disparo de Berenguer y un disparo alto de Unai Gómez ya en el área se han llevado las últimas esperanzas rojiblancas de no irse a 2026 con una derrota. En ese tramo final ha merecido el empate el Athletic.