El Athletic se estrella contra el Espanyol y despide el año con derrota en San Mamés (1-2)

Berenguer adelantó a los rojiblancos en la primera parte, pero antes del descanso Romero igualó el encuentro. En la reanudación, Milla hizo el segundo para los periquitos y los leones no supieron reaccionar.

BILBAO, 22/12/2025.- El defensa uruguayo del Espanyol Leandro Cabrera (d) salta por el balón con Andoni Gorosabel, del Athletic Club, durante el partido de la jornada 17 de LaLiga que Athletic Club de Bilbao y RCD Espanyol disputan este lunes en San Mamés. EFE/Luis Tejido
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Athleticek porrota jaso du Espanyolen aurka San Mamesen (1-2)
author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

El Athletic, que se había adelantado con un tanto de Alex Berenguer, ha perdido en San Mamés (1-2) en el último partido oficial de 2025 ante el Espanyol, que ha remontado con goles de Carlos Romero y Pere Milla.

Berenguer ha abierto el marcador en el minuto 38 aprovechando un balón rechazado por Cabrera y antes del descanso, en el 43, Romero ha nivelado el partidor con un fenomenal zurdazo desde fuera del área.

 

En el minuto 52 Pere Milla ha aprovechado un centro de Nolan desde la banda derecha para marcar el último gol del año futbolístico y dar la victoria al Espanyol.

La derrota supone un serio varapalo para el Athletic, que se queda varado en la octava plaza, pero con un partido más jugado que sus perseguidores, ante un mes de enero extremadamente exigente en el que le esperan de inicio seis o siete partidos seguidos fuera de casa en cuatro competiciones.

 

Valverde ha tirado de todo lo que tiene, incluido un cuarteto ofensivo con Sancet, Nico e Iñaki y Berenguer turnándose en la posición de '9', en la que descansó de inicio Guruzeta.

Tras verse por detrás en el marcador el Athletic se ha volcado sobre el área de Dmitrovic, donde Calero ha bloqueado un buen disparo de Jauregizar, pero el Espanyol también llegaba con peligro, que ha buscado el 1-3 en un cabezazo de Cabrera hacia un compañero que no ha encontrado y en un disparo cruzado de Jofre que no ha encontrado los tres palos.

Ha seguido sin frutos la insistencia local y Simón ha tenido que aparecer dos veces para evitar ante Dolan y Kike García que fuese a más una mala cesión de Lekue.

Dos cabezazos altos de Guruzeta y Sancet, y una parada de Dmitrovic a disparo de Berenguer y un disparo alto de Unai Gómez ya en el área se han llevado las últimas esperanzas rojiblancas de no irse a 2026 con una derrota. En ese tramo final ha merecido el empate el Athletic.

- Ficha técnica:

1 - Athletic: Unai Simón; Gorosabel (Areso, m.76), Lekue, Paredes, Adama (Unai Gómez, m.76); Galarreta (Rego, m.57), Jauregizar; Iñaki Williams (Robert Navarro, m.79), Sancet, Nico Williams (Guruzeta, m.57); y Berenguer.

2 - Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero (Riedel, m.83); Lozano (Kike García, m.72), Urko, Edu Expósito (Rubén Sánchez, m.83); Dolan (Salinas, m.83), Pere Milla (Jofre, m.57), Roberto Fernández.

Goles: 1-0, m.38: Berenguer. 1-1, m.44: Romero. 1-2, m.52: Pere Milla.

Árbitro: Mateo Busquets (Comité balear). Mostró tarjeta amarilla a los locales Galarreta (m.28), Nico Williams (m.33), Gorosabel (m.46+), Rego (m.80) y Lekue, una vez acabado el partido, y a los visitantes Urko (m.77), Riedel (m.86) y un miembro del banquillo visitante.

Incidencias: Partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés ante 47 586 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en recuerdo del artista bilbaíno Iñaki García Ergüin, socio de honor del Athletic.

Fútbol Athletic Club San Mamés LaLiga EA Sports Nico Williams Ernesto Valverde

