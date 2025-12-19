Erregina Kopa

Athleticek aurreikuspenak bete ditu Europaren aurka (0-3)

Athletic Erregina Kopako final-laurdenetarako sailkatu da. Daniela Agotek, Maite Valerok eta Ane Azkonak sartu dituzte talde zuri-gorriaren golak.

Erregina Kopako Europa-Athletic partida.
AGENTZIAK | EITB

Athleticek Lehen Federazioan jokatzen duen Europa 0-3 menderatu du, eta, horrenbestez, Erregina Kopako final-laurdenetarako txartela eskuratu du.

Talde zuri-gorria bolada onean dago (zazpi partida pilatu ditu porrotik jaso gabe), eta gaurkoan ere, nagusi izan da Bartzelonako Europa taldearen zelaian.

Hasieratik izan du partida kontrolpean, eta berak sortu ditu neurketako gol aukerarik garbienak. Alabaina, Janet atezainak lan ona egin du, eta ondo eutsi die zuri-gorriei.

Atsedenaldira joan aurretik, baina, Daniela Agotek gola egin du, eta Athletic aurretik ipini da markagailuan.

Bigarren zatian etxekoak urrats bat aurrera ematen saiatu dira, baina ez dute ahalmenik izan berdinketa lortzeko. Talde zuri-gorriak norgehiagokaren azken txanpan utzi du erabakita kanporaketa. Maite Valerok tea Ane Azkonak sartu dituzte golak.

Erregina Kopa Athletic Club

