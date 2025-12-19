Copa de la Reina
El Athletic cumple el trámite ante el Europa (0-3)

Daniela Agote, Maite Valero y Ane Azkona han marcado los goles que certifican el pase del conjunto rojiblanco a la siguiente ronda de la Copa de la Reina.
Erregina Kopako Europa-Athletic partida.
Euskaraz irakurri: Athleticek aurreikuspenak bete ditu Europaren aurka (0-3)
AGENCIAS | EITB

El Athletic Club se ha clasificado para los cuartos de final de la Copa de la Reina tras derrotar al Europa, equipo de Primera Federación, gracias a los goles de Daniela Agote, Maite Valero y Ane Azkona.

El conjunto vasco, que atraviesa un gran momento de forma tras encadenar siete partidos sin perder en la Liga F, dominó el encuentro desde el inicio y generó las ocasiones más claras, aunque se encontró con una acertada Janet en portería, que sostuvo a las locales durante buena parte del primer tiempo.

La insistencia de las "leonas" tuvo premio antes del descanso, cuando Daniela Agote aprovechó una prolongación de cabeza de Clara Pinedo para batir a la guardameta y adelantar al Athletic en el marcador.

El Athletic sentenció la eliminatoria en el tramo final del partido. Maite Valero amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área (0-2, min. 81) y al filo del añadido, Ane Azkona redondeó el definitivo 0-3, que certifica el pase de las bilbaínas a la siguiente ronda.

Valverde: "Ha sido una pelea terrible, pero estamos en la siguiente fase"

El  entrenador del Athletic ha admitido la dificultad que ha tenido su equipo para derrotar al Ourense, equipo de Primer Federación, en un partido “condicionado” por el estado del césped de O Couto. Por su parte, Mikel Jauregizar, autor del gol que ha dado la clasificación para los octavos de final a los rojiblancos, ha destacado “la solidez” que ha exhibido su equipo para vencer a un Ourense al que ha tildado de “equipazo”.
LEZAMA (BIZKAIA), 17/12/2025.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa previa el partido de Copa del Rey del jueves ante el Ourense en O Couto. EFE/ Miguel Toña
Valverde: "Tenemos que amoldarnos al césped que haya, la Copa es así, una caja de sorpresas"

"La gente de fuera no sabe la dificultad que tienen estos partidos. Es más, hay veces que incluso ni los jugadores lo saben. Solo se dan cuenta cuando empieza el choque y en ese momento es cuando ya estás perdido. Si el jugador no está preparado a los dos minutos ya lo ha visto y eso ya no hay que lo pare", ha advertido el técnico del Athletic en la rueda de prensa previa a la eliminatoria de dieciseisavos de Copa.

