El Athletic cumple el trámite ante el Europa (0-3)

El Athletic Club se ha clasificado para los cuartos de final de la Copa de la Reina tras derrotar al Europa, equipo de Primera Federación, gracias a los goles de Daniela Agote, Maite Valero y Ane Azkona.

El conjunto vasco, que atraviesa un gran momento de forma tras encadenar siete partidos sin perder en la Liga F, dominó el encuentro desde el inicio y generó las ocasiones más claras, aunque se encontró con una acertada Janet en portería, que sostuvo a las locales durante buena parte del primer tiempo.

La insistencia de las "leonas" tuvo premio antes del descanso, cuando Daniela Agote aprovechó una prolongación de cabeza de Clara Pinedo para batir a la guardameta y adelantar al Athletic en el marcador.

El Athletic sentenció la eliminatoria en el tramo final del partido. Maite Valero amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área (0-2, min. 81) y al filo del añadido, Ane Azkona redondeó el definitivo 0-3, que certifica el pase de las bilbaínas a la siguiente ronda.