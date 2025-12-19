El Athletic cumple el trámite ante el Europa (0-3)
El Athletic Club se ha clasificado para los cuartos de final de la Copa de la Reina tras derrotar al Europa, equipo de Primera Federación, gracias a los goles de Daniela Agote, Maite Valero y Ane Azkona.
El conjunto vasco, que atraviesa un gran momento de forma tras encadenar siete partidos sin perder en la Liga F, dominó el encuentro desde el inicio y generó las ocasiones más claras, aunque se encontró con una acertada Janet en portería, que sostuvo a las locales durante buena parte del primer tiempo.
La insistencia de las "leonas" tuvo premio antes del descanso, cuando Daniela Agote aprovechó una prolongación de cabeza de Clara Pinedo para batir a la guardameta y adelantar al Athletic en el marcador.
El Athletic sentenció la eliminatoria en el tramo final del partido. Maite Valero amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área (0-2, min. 81) y al filo del añadido, Ane Azkona redondeó el definitivo 0-3, que certifica el pase de las bilbaínas a la siguiente ronda.
Te puede interesar
Valverde: "Ha sido una pelea terrible, pero estamos en la siguiente fase"
El entrenador del Athletic ha admitido la dificultad que ha tenido su equipo para derrotar al Ourense, equipo de Primer Federación, en un partido “condicionado” por el estado del césped de O Couto. Por su parte, Mikel Jauregizar, autor del gol que ha dado la clasificación para los octavos de final a los rojiblancos, ha destacado “la solidez” que ha exhibido su equipo para vencer a un Ourense al que ha tildado de “equipazo”.
Jauregizar rescata al Athletic en la prórroga, en el barro de O Couto (0-1)
Los de Valverde han dado un mal comienzo al choque, pero han ido mejorando con el paso de los minutos. Sin embargo, ha sido un partido con muy pocas ocasiones de gol. En la segunda parte Guruzeta ha estrellado un balón en la cruceta, en la que ha sido la ocasión más clara de los 90 minutos.
Valverde: "Tenemos que amoldarnos al césped que haya, la Copa es así, una caja de sorpresas"
"La gente de fuera no sabe la dificultad que tienen estos partidos. Es más, hay veces que incluso ni los jugadores lo saben. Solo se dan cuenta cuando empieza el choque y en ese momento es cuando ya estás perdido. Si el jugador no está preparado a los dos minutos ya lo ha visto y eso ya no hay que lo pare", ha advertido el técnico del Athletic en la rueda de prensa previa a la eliminatoria de dieciseisavos de Copa.
Se confirma la lesión muscular de Yuri y Egiluz empieza a correr casi cinco meses después
El lateral de Zarautz sufre una lesión "en la musculatura isquisural de la pierna derecha" que le hará perderse al menos los dos partidos que quedan para acabar el año. Por su parte, el central vizcaíno, operado el 6 de agosto, se ha ejercitado en solitario.
Aitor Paredes: "Ha sido un partido del que tenemos que aprender y mejorar muchas cosas"
El Athletic Club ha perdido contra el Celta (2-0) en Balaídos. Los rojiblancos tenían que ganar el partido si querían afincarse en los puestos de arriba, pero no lo han conseguido. Esto es lo que nos han contado Iñaki Williams y Aitor Paredes.
El Athletic tropieza en Balaídos (2-0)
Los goles de Swedberg y El-Abdellaoui y el penalti fallado por Nico Williams han condenado al Athletic a la derrota.
El Athletic se impulsa en la clasificación con un triunfo de talento joven (0-2)
El Athletic ha ganado por 0-2 al Madrid CFF en el partido de la 14ª jornada de la Liga F Moeve disputado en el Fernando Torres. Ha sido Elene Gurtubay la que ha abierto el marcador con un gol de precisión tras el aviso previo de Daniela Agote, que más tarde ha cerrado el triunfo. Gracias a esta victoria el equipo se asoma a la zona media alta de la clasificación.
Ernesto Valverde: "El Celta siempre nos genera problemas; nos falta tener nuestras llegadas y ser más certeros"
Ernesto Valverde ha dado una rueda de prensa de cara al partido contra el Celta de este domingo. Según ha comunicado, el equipo se encuentra bien, pero será un partido difícil al que acudirá Iker Monreal.
Unai Simón: "Mantener la portería a cero es un trabajo de los once"
Unai Simón ha destacado el trabajo que ha realizado todo el equipo en el encuentro ante el PSG, ya que les ha permitido no encajar ningún gol.