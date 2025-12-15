Lesioak

Yurik giharretako lesioa du, eta Egiluz korrika hasi da ia bost hilabete geroago

Zarautzeko hegalekoak lesioa du "eskuin hankako muskulaturan", eta, ondorioz, Athletici urtea amaitzeko geratzen zaizkion bi partidetan ez du jokatzerik izango. Bestalde, erdiko atzelari bizkaitarra bakarrik aritu da lanean, abuztuaren 6an ebakuntza egin ondoren.

Yuri Berchichek igandean Celtaren aurka Vigon jokatu zuen partidan min hartu zuen. Argazkia: EFE

Athleticek baieztatu duenez, Yuri Berchiche igandean Celtaren aurkako partidan ordezkatu zuten arazo fisikoengatik, eta lesio bat du "eskuin hankako muskulaturan". Ondorioz, talde zuri-gorriari urtea amaitzeko geratzen zaizkion bi norgehiagoketan ez du jokatzerik izango.

Bestalde, Unai Egiluz atzelari zuri-gorria korrika egin du Lezamako instalazioen kanpoaldean, uztailaren 30ean denboraldiaurreko lagunarteko neurketa batean eskuin belauneko lotailu gurutzatua hautsi eta ia bost hilabetera.

Zarautzeko hegaleko jokalariaren kasuan, futbolaria "bilakaeraren zain" gertatu da, baina oso zaila dirudi Ernesto Valverdek atzelari gipuzkoarra zelairatzea datorren ostegunean, O Couton, Ourenseren aurka jokatuko duen Errege Kopako partidan zein astelehenean, hilaren 22an, San Mamesen, Espanyolen kontra jokatuko duen Ligako norgehiagokan.

Azken neurketari begira, Dani Vivian baja izango da, txartel horien pilaketarengatik, Aymeric Laporte, Beñat Prados, Maroan Sannadi eta Unai Egiluz min hartuta daude, eta Yeray Alvarez zigortuta dago apirilera arte.

Hutsune horien guztien ondorioz, Aitor Paredes da Espanyolen aurkako partidarako prest dagoen erdiko atzelari espezifiko bakarra, eta iragan igandean eta asteazkenean Yurik bete zuen tokia berriro hartzeko aukerarik gabe ere bai.

Iñigo Lekue eta Iker Monreal harrobiko jokalaria, Vigon aulkian egon zena, Valverdek Paredesi 2025eko azken partida ofizialean atzealde horretan laguntzeko dituen aukera bakarrak dira.

Erdiko atzelari bizkaitarraren kasuan, abuztuaren 6an egin zioten ebakuntza, eta entrenamendu zelaietako batean bakarrik aritu da gaur aurrenekoz. Igandean, Celtaren aurka hasierako hamaikakoan atera ziren jokalariek lan saioa barrualdean egin dute, eta ordezkoak kanpoan aritu dira, bigarren taldeko hamar bat jokalarirekin batera.

Robert Navarrok taldetik kanpo ere lan berezia egin du. Azaroaren 29an Ciutat de Valencian izan zen orkatilako bihurritua sendatzeko azken fasean dago, baina litekeena da Ourenseren aurka ostegunean O Couton jokatuko den Errege Kopako partidarako garaiz ez iristea.

