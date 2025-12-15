Yurik giharretako lesioa du, eta Egiluz korrika hasi da ia bost hilabete geroago
Zarautzeko hegalekoak lesioa du "eskuin hankako muskulaturan", eta, ondorioz, Athletici urtea amaitzeko geratzen zaizkion bi partidetan ez du jokatzerik izango. Bestalde, erdiko atzelari bizkaitarra bakarrik aritu da lanean, abuztuaren 6an ebakuntza egin ondoren.
Athleticek baieztatu duenez, Yuri Berchiche igandean Celtaren aurkako partidan ordezkatu zuten arazo fisikoengatik, eta lesio bat du "eskuin hankako muskulaturan". Ondorioz, talde zuri-gorriari urtea amaitzeko geratzen zaizkion bi norgehiagoketan ez du jokatzerik izango.
Bestalde, Unai Egiluz atzelari zuri-gorria korrika egin du Lezamako instalazioen kanpoaldean, uztailaren 30ean denboraldiaurreko lagunarteko neurketa batean eskuin belauneko lotailu gurutzatua hautsi eta ia bost hilabetera.
Zarautzeko hegaleko jokalariaren kasuan, futbolaria "bilakaeraren zain" gertatu da, baina oso zaila dirudi Ernesto Valverdek atzelari gipuzkoarra zelairatzea datorren ostegunean, O Couton, Ourenseren aurka jokatuko duen Errege Kopako partidan zein astelehenean, hilaren 22an, San Mamesen, Espanyolen kontra jokatuko duen Ligako norgehiagokan.
Azken neurketari begira, Dani Vivian baja izango da, txartel horien pilaketarengatik, Aymeric Laporte, Beñat Prados, Maroan Sannadi eta Unai Egiluz min hartuta daude, eta Yeray Alvarez zigortuta dago apirilera arte.
Hutsune horien guztien ondorioz, Aitor Paredes da Espanyolen aurkako partidarako prest dagoen erdiko atzelari espezifiko bakarra, eta iragan igandean eta asteazkenean Yurik bete zuen tokia berriro hartzeko aukerarik gabe ere bai.
Iñigo Lekue eta Iker Monreal harrobiko jokalaria, Vigon aulkian egon zena, Valverdek Paredesi 2025eko azken partida ofizialean atzealde horretan laguntzeko dituen aukera bakarrak dira.
Erdiko atzelari bizkaitarraren kasuan, abuztuaren 6an egin zioten ebakuntza, eta entrenamendu zelaietako batean bakarrik aritu da gaur aurrenekoz. Igandean, Celtaren aurka hasierako hamaikakoan atera ziren jokalariek lan saioa barrualdean egin dute, eta ordezkoak kanpoan aritu dira, bigarren taldeko hamar bat jokalarirekin batera.
Robert Navarrok taldetik kanpo ere lan berezia egin du. Azaroaren 29an Ciutat de Valencian izan zen orkatilako bihurritua sendatzeko azken fasean dago, baina litekeena da Ourenseren aurka ostegunean O Couton jokatuko den Errege Kopako partidarako garaiz ez iristea.
Zure interesekoa izan daiteke
Aitor Paredes: "Partida honetatik gauza asko ikasi eta hobetu behar ditugu"
Athleticek porrota jaso du Celtaren aurka (2-0), Balaidosen. Zuri-gorriek partida irabazi behar zuten goiko postuetan geratu nahi bazuten, baina ez dute lortu. Aitor Paredesek kontatu diguna, bideo honetan.
Athleticek estropezu egin du Balaidosen (2-0)
Swedberg eta El-Abdellaouiren golek eta Nico Williamsek huts egindako penaltiak Athletic porrotera eraman dute.
Athleticek talentu gazteari esker lortu du garaipena
Athleticek 0-2 irabazi dio Madrid CFFri, Liga F Moeveko 14. jardunaldian, Fernando Torres zelaian jokatutako neurketan. Elene Gurtubayk ireki du markagailua, eta Daniela Agotek sartu du bigarren gola partidako emaitza itxiz. Garaipen honi esker, Athletic sailkapenaren erdialdetik gora kokatu da.
Ernesto Valverde: "Celtak beti sortzen dizkigu arazoak; atera iristea eta zehatzagoak izatea falta zaigu"
Ernesto Valverdek prentsaurrekoa eman du igande honetan jokatuko duen Celtaren aurkako partidari begira. Adierazi duenez, taldea ondo dago, baina partida zaila izango da eta, Laporteren lesioa dela eta, Iker Monrealek jokatuko du. (Bideoa gazteleraz)
Iñigo Ruiz de Galarreta: "Talde guztiaren lanarekin lortu dugu atea hutsean mantentzea"
Ruiz de Galarreta pozik agertu da taldeak egindako lanarekin.
Txapeldunen Ligako seigarren jardunaldiko Athletic-PSG (0-0) neurketaren laburpena
Athleticek eta PSGk golik gabe berdindu dute San Mamesen, Txapeldunen Ligako seigarren jardunaldian, Valverderen taldeak lan bikaina egin du defentsan. Unai Simonek Europako txapelduna geldiarazi du, eta talde zuri-gorriari Europako txapelketa nagusian bizirik mantentzen duen puntu bat eman dio.
Athleticek ederki defendatu eta puntu bat bildu du Europako txapeldunaren aurka (0-0)
Unai Simon ikusgarri batek PSG geldiarazi du San Mamesen, eta, horri esker, talde zuri-gorriak meritu handiko puntua lortu du.
Laportek giharretako lesio "larria" du, eta 2026ra arte ez du berriro jokatuko
Diagnostiko honekin, atzelariak Valverderen taldeari urtea bukatzeko geratzen zaizkion lau neurketak galduko ditu, Txapeldunen Ligakoa PSGren aurka, Ligako biak, Celta eta Espanyolen kontra, eta Kopako kanporaketa Ourenseren aurka.
Yuri Berchiche: ''Niretzat PSGren aurkako partida oso berezia izango da''
"Egin behar dugunaren adibiderik onena Atleticoren aurkako larunbateko partida da. Hori da denok ikusi nahi dugun Athletic. Horrela zelairatzen bagara, partida irabazteko aukera gehiago izango ditugu", azpimarratu du atzelariak San Mamesen eskaini zuen prentsaurrekoan.