Se confirma la lesión muscular de Yuri y Egiluz empieza a correr casi cinco meses después
El Athletic ha confirmado que Yuri Berchiche, sustituido el domingo en el partido frente al Celta por problemas físicos, sufre una lesión "en la musculatura isquisural de la pierna derecha" que le hará perderse al menos los dos partidos que quedan para acabar el año.
Por otro lado, el central rojiblanco Unai Egiluz ha realizado carrera continua en el exterior de las instalaciones de Lezama casi cinco meses después de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 30 de julio en un amistoso de pretemporada.
En el caso del lateral de Zarautz, el futbolista queda "pendiente de evolución", aunque parece muy difícil que Ernesto Valverde pueda contar con el defensa guipuzcoano tanto para el partido de Copa del Rey del próximo jueves en O Couto contra el Ourense FC como el de Liga del lunes 22 en San Mamés ante el Espanyol.
De cara a este último encuentro el técnico cuenta además con las bajas seguras de Dani Vivian, por sanción tras cumplir en Vigo su primer ciclo de amonestaciones, de los lesionados Aymeric Laporte, Beñat Prados, Maroan Sannadi y Unai Egiluz y de Yeray Álvarez, sancionado hasta abril.
Todas estas ausencias dejan a Aitor Paredes como único central específico disponible para ese encuentro contra el Espanyol y también sin la primera opción de relevo para esa posición que ocupó Yuri ofreciendo un excelente rendimiento frente al PSG.
Iñigo Lekue y el canterano Iker Monreal, que se sentó en el banquillo en Vigo, se perfilan como las opciones que puede manejar Valverde para acompañar a Paredes en el último partido oficial de 2025.
En el caso del central vizcaíno, operado el 6 de agosto, se ha ejercitado en solitario en uno de los campos de entrenamiento mientras los titulares el domingo frente al Celta realizaban trabajo de recuperación en el interior y los suplentes se ejercitaban fuera junto a una decena de futbolistas del filial.
También ha realizado tarea específica al margen del grupo Robert Navarro. El extremo está en la última fase de recuperación del esguince de tobillo que se produjo el 29 de noviembre en el Ciutat de Valencia, aunque es probable que no llegue a tiempo para el partido de Copa del Rey del jueves en O Couto contra el Ourense CF.
Aitor Paredes: "Ha sido un partido del que tenemos que aprender y mejorar muchas cosas"
El Athletic Club ha perdido contra el Celta (2-0) en Balaídos. Los rojiblancos tenían que ganar el partido si querían afincarse en los puestos de arriba, pero no lo han conseguido. Esto es lo que nos han contado Iñaki Williams y Aitor Paredes.
El Athletic tropieza en Balaídos (2-0)
Los goles de Swedberg y El-Abdellaoui y el penalti fallado por Nico Williams han condenado al Athletic a la derrota.
El Athletic se impulsa en la clasificación con un triunfo de talento joven (0-2)
El Athletic ha ganado por 0-2 al Madrid CFF en el partido de la 14ª jornada de la Liga F Moeve disputado en el Fernando Torres. Ha sido Elene Gurtubay la que ha abierto el marcador con un gol de precisión tras el aviso previo de Daniela Agote, que más tarde ha cerrado el triunfo. Gracias a esta victoria el equipo se asoma a la zona media alta de la clasificación.
Ernesto Valverde: "El Celta siempre nos genera problemas; nos falta tener nuestras llegadas y ser más certeros"
Ernesto Valverde ha dado una rueda de prensa de cara al partido contra el Celta de este domingo. Según ha comunicado, el equipo se encuentra bien, pero será un partido difícil al que acudirá Iker Monreal.
Unai Simón: "Mantener la portería a cero es un trabajo de los once"
Unai Simón ha destacado el trabajo que ha realizado todo el equipo en el encuentro ante el PSG, ya que les ha permitido no encajar ningún gol.
Resumen del partido Athletic-PSG (0-0) de la sexta jornada de la Liga de Campeones
Athletic y PSG han empatado sin goles en San Mamés en la sexta jornada de la Liga de Campeones en un partido en el que los de Valverde se han defendido como gatos panza arriba, Unai Simón ha frenado al campeón de Europa y ha permitido al equipo rojiblanco un meritorio punto que le mantiene vivo en la máxima competición continental.
El Athletic se defiende como gato panza arriba y suma un meritorio punto ante el campeón de Europa (0-0)
Un espectacular Unai Simón ha frenado al PSG en San Mamés, lo que ha permitido al equipo rojiblanco sumar un meritorio punto que le mantiene vivo en la máxima competición continental.
Laporte sufre una lesión muscular "severa" y no reaparecerá hasta 2026
Con este diagnóstico es seguro que el central se va a perder los cuatro partidos que le restan al equipo de Valverde para cerrar el año, el de Liga de Campeones ante el PSG, los dos de Liga, con el Celta y el Espanyol, y la eliminatoria de Copa frente al Ourense CF.
El Athletic busca vida en San Mamés ante el vigente campeón de Europa, el poderoso PSG
Con cuatro puntos en cinco jornadas y a dos de la vigésimo cuarta plaza que da billete para esa especie de dieciseisavos de final, el equipo de Ernesto Valverde no tira la toalla y quiere mantenerse con vida de cara a las dos últimas jornadas de la fase de liga.