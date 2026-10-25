El Alavés cae en el último momento en Riazor (2-1)

Las de Andrea Esteban se han adelantado en el marcador gracias a un lanzamiento de falta de Carmen Sobrón en la primera mitad, pero la expulsión de Laia Parera ha cambiado el rumbo del encuentro en los minutos finales. El conjunto coruñés ha aprovechado su superioridad numérica para empatar por medio de Millene y, tras diez minutos de prolongación, Lucía Pardo ha marcado el gol de la victoria en la última jugada. Un duro golpe para las albiazules, que vuelven a dejar escapar puntos lejos de Mendizorrotza.