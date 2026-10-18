Celta vs. Alavés (2-1)
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Quique Sánchez Flores: “Tenemos que revisar la falta de contundencia que tenemos en algunas jugadas"

Publicidad
Quique Sánchez Flores entrenador del Alavés
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Quique Sanchez Floresen adierazpenak Alavesek Celtaren aurka galdu ostean
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El Alavés ha salido derrotado de su visita al Celta de Vigo, en un partido en el que los babazorros han merecido algo más.

El Alavés paga caros sus errores ante el Celta
Quique Sánchez Flores LaLiga EA Sports Alavés

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X