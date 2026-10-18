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Quique Sánchez Flores: “Tenemos que revisar la falta de contundencia que tenemos en algunas jugadas"
Euskaraz irakurri: Quique Sanchez Floresen adierazpenak Alavesek Celtaren aurka galdu ostean
El Alavés ha salido derrotado de su visita al Celta de Vigo, en un partido en el que los babazorros han merecido algo más.
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