En el minuto 20, Antonio Blanco y Javi Guerra han visto la tarjeta amarilla tras varios rifirrafes en el área babazorrra, en un córner. En el 22 ha llegado otra ocasión para Hugo Duro, pero ha sido bien encimado por Valentini, que ha rechazado a saque de esquina su disparo. Un minuto más tarde, a la salida de ese córner, Ugrinic ha obligado a estirarse a Sivera.

Seguidamente ha tenido lugar la primera aproximación peligrosa del Alavés, por medio Lucas Boye, pero el argentino no ha acertado en el remate tras recibir un buen pase de Denis Suárez. En el minuto 38, una gran salida de balón de Ángel Pérez y su posterior gran pase no han encontrado premio en Toni Martínez, que ha efectuado un gran control, pero ha cruzado demasiado su disparo ante la salida Dimietriveski.

Acto seguido otra internada de Pérez por la banda, con un gran centro que Pablo Ibáñez no emboca en un remate franco. Ya en la prolongación de la primera parte el conjunto de Quique Sánchez Flores ha gozado de su mejor ocasión, un disparo de Ángel Pérez en el rechace de una falta, y una magnífica mano del portero del Valencia, y el rechace que remata de cabeza Koski se lo queda de nuevo Dimitrievski.