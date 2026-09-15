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El Alavés se estrella contra el necesitado Valencia en Mendizorrotza (0-1)

Un solitario gol del exalavesista Luis Rioja en la recta final ha decidido el choque. Los de Quique Sánchez Flores han tratado de reaccionar, pero no han tenido apenas opciones. Así, el Valencia ha cosechado su primera victoria de la temporada en Vitoria.
VITORIA, 15/09/2026.- El centrocampista del Alavés Ángel Pérez (c) se lamenta durante el partido de la sexta jornada de LaLiga entre el Deportivo Alavés y el Valencia CF, este martes en el estadio de Mendizorrotza en Vitoria-Gasteiz. EFE/Adrián Ruiz Hierro
El centrocampista del Alavés Ángel Pérez se lamenta durante el partido de la sexta jornada. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Alavesek bigarren partida jarraian galdu du Valentziaren aurka Mendizorrotzan (0-1)
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E. L. H. | KIROLAK EITB

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El Alavés ha cosechado su segunda derrota consecutiva ante el necesitado Valencia en Mendizorrotza (0-1), en la sexta jornada de LaLiga EA Sports. Un solitario gol del exbabazorro Luis Rioja en la recta final ha decidido el choque. Los de Quique Sánchez Flores han tratado de reaccionar, pero no han tenido apenas opciones. Así, el equipo che ha conseguido su primera victoria de la temporada.

El partido ha comenzado con un gol del valencianista Danjuma en el minuto 16, posteriormente anulado por el VAR por fuera de juego. La definición del neerlandés tras el pase de Javi Guerra había sido fantástica ante la permisiva defensa babazorra, pero el VAR a decretado un fuera de juego muy ajustado, por muy poco. Ha sido el susto más reseñable para el Alavés en un inicio de partido un tanto frío y falto de ritmo.

En el minuto 20, Antonio Blanco y Javi Guerra han visto la tarjeta amarilla tras varios rifirrafes en el área babazorrra, en un córner. En el 22 ha llegado otra ocasión para Hugo Duro, pero ha sido bien encimado por Valentini, que ha rechazado a saque de esquina su disparo. Un minuto más tarde, a la salida de ese córner, Ugrinic ha obligado a estirarse a Sivera.

Seguidamente ha tenido lugar la primera aproximación peligrosa del Alavés, por medio Lucas Boye, pero el argentino no ha acertado en el remate tras recibir un buen pase de Denis Suárez. En el minuto 38, una gran salida de balón de Ángel Pérez y su posterior gran pase no han encontrado premio en Toni Martínez, que ha efectuado un gran control, pero ha cruzado demasiado su disparo ante la salida Dimietriveski.

Acto seguido otra internada de Pérez por la banda, con un gran centro que Pablo Ibáñez no emboca en un remate franco. Ya en la prolongación de la primera parte el conjunto de Quique Sánchez Flores ha gozado de su mejor ocasión, un disparo de Ángel Pérez en el rechace de una falta, y una magnífica mano del portero del Valencia, y el rechace que remata de cabeza Koski se lo queda de nuevo Dimitrievski.

Tras el descanso, ambos entrenadores han movido sus banquillos buscando algún fruto en una segunda parte bastante anodina. Cuando el choque encaraba su recta final, en el minuto 78, el Valencia ha encontrado acción tras una gran acción de Javi Guerra, que ha metido un gran balón al espacio, y Luis Rioja, el exalavesista que había saltado al terreno de juego minutos antes, ha enviado a la red ante la salida de Sivera. Así, el exbabazorro ha adelantado al conjunto che, pero acto seguido Luis Rioja ha tenido que abandonar el campo lesionado.

Con muy poca cosa el Valencia ha inclinado la balanza a su favor, y ha puesto el choque muy cuesta arriba a los de Sánchez Flores. En los minutos finales el Alavés lo ha intentado, pero con poca claridad y sin finura. El Valencia ha podido sentenciar a la contra, y ha gozado de un par de ocasiones, pero el marcador no se ha movido.

Fútbol Quique Sánchez Flores LaLiga EA Sports Alavés Estadio de Mendizorroza

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