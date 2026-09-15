El Alavés se estrella contra el necesitado Valencia en Mendizorrotza (0-1)
El Alavés ha cosechado su segunda derrota consecutiva ante el necesitado Valencia en Mendizorrotza (0-1), en la sexta jornada de LaLiga EA Sports. Un solitario gol del exbabazorro Luis Rioja en la recta final ha decidido el choque. Los de Quique Sánchez Flores han tratado de reaccionar, pero no han tenido apenas opciones. Así, el equipo che ha conseguido su primera victoria de la temporada.
El partido ha comenzado con un gol del valencianista Danjuma en el minuto 16, posteriormente anulado por el VAR por fuera de juego. La definición del neerlandés tras el pase de Javi Guerra había sido fantástica ante la permisiva defensa babazorra, pero el VAR a decretado un fuera de juego muy ajustado, por muy poco. Ha sido el susto más reseñable para el Alavés en un inicio de partido un tanto frío y falto de ritmo.
En el minuto 20, Antonio Blanco y Javi Guerra han visto la tarjeta amarilla tras varios rifirrafes en el área babazorrra, en un córner. En el 22 ha llegado otra ocasión para Hugo Duro, pero ha sido bien encimado por Valentini, que ha rechazado a saque de esquina su disparo. Un minuto más tarde, a la salida de ese córner, Ugrinic ha obligado a estirarse a Sivera.
Seguidamente ha tenido lugar la primera aproximación peligrosa del Alavés, por medio Lucas Boye, pero el argentino no ha acertado en el remate tras recibir un buen pase de Denis Suárez. En el minuto 38, una gran salida de balón de Ángel Pérez y su posterior gran pase no han encontrado premio en Toni Martínez, que ha efectuado un gran control, pero ha cruzado demasiado su disparo ante la salida Dimietriveski.
Acto seguido otra internada de Pérez por la banda, con un gran centro que Pablo Ibáñez no emboca en un remate franco. Ya en la prolongación de la primera parte el conjunto de Quique Sánchez Flores ha gozado de su mejor ocasión, un disparo de Ángel Pérez en el rechace de una falta, y una magnífica mano del portero del Valencia, y el rechace que remata de cabeza Koski se lo queda de nuevo Dimitrievski.
Tras el descanso, ambos entrenadores han movido sus banquillos buscando algún fruto en una segunda parte bastante anodina. Cuando el choque encaraba su recta final, en el minuto 78, el Valencia ha encontrado acción tras una gran acción de Javi Guerra, que ha metido un gran balón al espacio, y Luis Rioja, el exalavesista que había saltado al terreno de juego minutos antes, ha enviado a la red ante la salida de Sivera. Así, el exbabazorro ha adelantado al conjunto che, pero acto seguido Luis Rioja ha tenido que abandonar el campo lesionado.
Con muy poca cosa el Valencia ha inclinado la balanza a su favor, y ha puesto el choque muy cuesta arriba a los de Sánchez Flores. En los minutos finales el Alavés lo ha intentado, pero con poca claridad y sin finura. El Valencia ha podido sentenciar a la contra, y ha gozado de un par de ocasiones, pero el marcador no se ha movido.
Te puede interesar
Sánchez Flores: “Creo que estamos listos para volver a competir”
El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, ha comparecido en rueda de prensa este lunes para analizar el encuentro que enfrentará a los babazorros al Valencia este martes.
Aitor Mañas recibe el alta hospitalaria tras una conmoción cerebral
El canterano será baja para los partidos de esta semana frente al Valencia y el Athletic Club y su evolución determinará su disponibilidad para los próximos compromisos.
Guallar da la victoria al Alavés ante el Granada (1-0)
Un gol de Ainhoa Guallar en el tiempo añadido de la primera parte permitió al Alavés derrotar este domingo al Granada y sumar su segunda victoria de la temporada en Mendizorroza.
Sánchez Flores: “Hemos competido bien, pero no ha dado"
El entrenador del Deportivo Alavés ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Racing (2-1) este sábado en el partido de la 5ª jornada de LaLiga EA Sports. Ha destacado que ha sido un partido muy parejo, y que se ha decantado por pequeños detalles.
Tropiezo del Alavés ante un Racing que remonta (2-1)
El Alavés cae 2-1 ante el Racing de Santander en El Sardinero pese a adelantarse en el marcador con un gol de Koski. Zabiri, con un doblete, ha dado la vuelta al partido para los locales. El encuentro ha estado marcado también por la conmoción cerebral sufrida por Aitor Mañas, que ha tenido que abandonar el terreno de juego en camilla.
Quique Sánchez Flores: “Debemos mostrar capacidad para jugar en campos que son hostiles para nosotros”
El técnico del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, aboga por que su equipo compita fuera de casa con la misma madurez que lo hace en Mendizorrotza con el apoyo de su afición. Los albiazules visitan este sábado al Racing de Santander.
Nahuel Tenaglia: “Estamos en un gran momento que hay que disfrutar”
El jugador del Alavés, Nahuel Tenaglia, ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre el partido que enfrentará a los babazorros al Racing de Santander este sábado, así como del buen momento que vive el equipo.
Facundo Garcés se rompe el ligamento cruzado de su rodilla derecha
El central argentino del Alavés será operado en los próximos días. Garcés se encuentra sancionado por la FIFA, pero podía entrenar, y se lesionó, la semana pasada, en un entrenamiento.
Mariano: “Estamos muy contentos por este arranque histórico de Liga”
El delantero de Alavés Mariano comparte sus impresiones tras la contundente victoria frente a Osasuna y reconoce que el equipo está atravesando un gran momento de forma en este inicio de competición.