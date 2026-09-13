Aitor Mañas recibe el alta hospitalaria tras una conmoción cerebral

El jugador del Deportivo Alavés Aitor Mañas ha recibido este domingo el alta hospitalaria tras la conmoción cerebral que sufrió el sábado durante el partido disputado en El Sardinero ante el Racing de Santander.

El canterano será baja para los partidos de esta semana frente al Valencia y el Athletic Club y su evolución determinará su disponibilidad para los próximos compromisos.

Tras el traumatismo craneoencefálico sufrido en el partido contra el Racing, se inició el protocolo de actuación ante una conmoción cerebral establecido por la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF).