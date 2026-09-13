CHOQUE FUERTE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Aitor Mañas recibe el alta hospitalaria tras una conmoción cerebral

El canterano será baja para los partidos de esta semana frente al Valencia y el Athletic Club y su evolución determinará su disponibilidad para los próximos compromisos.
SANTANDER, 12/09/2026.- El delantero del Alavés Aitor Mañas (d) es atendido tras sufrir un choque durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports que disputan el Racing de Santander y el Alavés este sábado, en el estadio El Sardinero de la capital cántabra. EFE/ Pedro Puente Hoyos
Mañas tendido en el suelo tras el choque. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Aitor Mañasek alta jaso du, Racingen aurka garuneko konmozioa jasan ondoren
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador del Deportivo Alavés Aitor Mañas ha recibido este domingo el alta hospitalaria tras la conmoción cerebral que sufrió el sábado durante el partido disputado en El Sardinero ante el Racing de Santander.

El canterano será baja para los partidos de esta semana frente al Valencia y el Athletic Club y su evolución determinará su disponibilidad para los próximos compromisos.

Tras el traumatismo craneoencefálico sufrido en el partido contra el Racing, se inició el protocolo de actuación ante una conmoción cerebral establecido por la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF).

Fútbol Alavés Estadio de Mendizorroza

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X