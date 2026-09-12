El Deportivo Alavés ha caído por 2-1 ante el Racing de Santander en los Campos de Sport de El Sardinero y ha puesto fin a su racha invicta. El conjunto babazorro se ha adelantado en el marcador gracias a un gol de Koski, pero el Racing ha conseguido igualar el encuentro antes del descanso por medio de Yassir Zabiri. Tras el paso por los vestuarios, Zabiri ha vuelto a marcar y ha completado la remontada del conjunto cántabro, que se ha llevado los tres puntos.