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Tropiezo del Alavés ante un Racing que remonta (2-1)

El Alavés cae 2-1 ante el Racing de Santander en El Sardinero pese a adelantarse en el marcador con un gol de Koski. Zabiri, con un doblete, ha dado la vuelta al partido para los locales. El encuentro ha estado marcado también por la conmoción cerebral sufrida por Aitor Mañas, que ha tenido que abandonar el terreno de juego en camilla.
SANTANDER, 12/09/2026.- El defensa del Racing Jeanuël Belocian pelea un balón ante el delantero del Alavés Lucas Boyé (i) durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports que disputan el Racing de Santander y el Alavés este sábado, en el estadio El Sardinero de la capital cántabra. EFE/ Pedro Puente Hoyos
Racing Santander vs.Alavés. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Alavesek estropezu egin du Racingen aurka (2-1)
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Última actualización

El Deportivo Alavés ha caído por 2-1 ante el Racing de Santander en los Campos de Sport de El Sardinero y ha puesto fin a su racha invicta. El conjunto babazorro se ha adelantado en el marcador gracias a un gol de Koski, pero el Racing ha conseguido igualar el encuentro antes del descanso por medio de Yassir Zabiri. Tras el paso por los vestuarios, Zabiri ha vuelto a marcar y ha completado la remontada del conjunto cántabro, que se ha llevado los tres puntos. 

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