Nahuel Tenaglia: “Estamos en un gran momento que hay que disfrutar”
El jugador del Alavés, Nahuel Tenaglia, ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre el partido que enfrentará a los babazorros al Racing de Santander este sábado, así como del buen momento que vive el equipo.
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Facundo Garcés se rompe el ligamento cruzado de su rodilla derecha
El central argentino del Alavés será operado en los próximos días. Garcés se encuentra sancionado por la FIFA, pero podía entrenar, y se lesionó, la semana pasada, en un entrenamiento.
Mariano: “Estamos muy contentos por este arranque histórico de Liga”
El delantero de Alavés Mariano comparte sus impresiones tras la contundente victoria frente a Osasuna y reconoce que el equipo está atravesando un gran momento de forma en este inicio de competición.
El Alavés cae derrotado ante el Atlético en el último suspiro (1-0)
El Deportivo Alavés ha perdido 1-0 ante el Atlético de Madrid el partido de Liga F Moeve que ha disputado este domingo en Alcalá. Jensen ha marcado en el minuto 90 el gol de la victoria para las locales. Antes, en la primera parte, el Atlético ha fallado un penalti, y, al filo del descanso, el árbitro ha anulado el gol de Andrea Gómez para el Alavés por fuera de juego.
El Alavés confirma que Mikel Rodríguez sufre una rotura de ligamento cruzado
El joven futbolista guipuzcoano, que ya se había hecho con un puesto en el ‘once’ de Quique Sánchez Flores, se lesionó durante el entrenamiento de este pasado jueves y se perderá los próximos meses de competición.
Quique Sánchez Flores: “El partido del domingo será para Mikel"
El Alavés afronta este domingo el primer derbi de la temporada ante Osasuna condicionado por la lesión de Mikel Rodríguez. Quique Sánchez Flores asume que el delantero difícilmente estará disponible y confirma a Izei como primera alternativa, aunque mantiene abierta la puerta a Toni Martínez, pendiente de la evolución de sus sensaciones antes del encuentro.
Sergio Fernández, director deportivo del Alavés: “Somos conscientes de que Antonio Blanco llama la atención de muchísimos clubes"
Fernández ha hablado sobre la configuración de la plantilla babazorra y los últimos movimientos del meracdo de fichajes. En este sentido, ha subrayado que las grandes prioridades son las renovaciones de Antonio Blanco y Ander Guevara.
El Alavés se estrena con victoria en Primera División (2-0)
El Alavés Gloriosas ha ganado al Valencia por 2-0 este domingo en Mendizorroza, en la primera jornada de la Liga F Moeve, gracias a los goles de Kumba Brima y Ainhoa Guallar. Un buen arranque del equipo vitoriano en su estreno en la máxima categoría.
Lucas Boyé: “Estoy muy contento por el equipo, los tres puntos y este arranque"
El Alavés de Quique Sánchez Flores firma su mejor arranque de los últimos 25 años. Suma siete puntos de nueve posibles tras vencer al Villarreal (1-0) con gol de Lucas Boyé y se coloca líder provisional.
Boyé impulsa al Alavés ante el Villarreal (1-0)
El gol del jugador argentino ha dado a los babazorros su segunda victoria, dando bola al gran inicio de Liga que están teniendo.