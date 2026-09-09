Rueda de prensa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Nahuel Tenaglia: “Estamos en un gran momento que hay que disfrutar”

Publicidad
Nahuel Tenaglia, Alaveseko jokalaria
18:00 - 20:00
Nahuel Tenaglia, jugador del Alavés
Euskaraz irakurri: Nahuel Tenaglia: "Gozatu beharreko une batean gaude"
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador del Alavés, Nahuel Tenaglia, ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre el partido que enfrentará a los babazorros al Racing de Santander este sábado, así como del buen momento que vive el equipo.

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports Estadio de Mendizorroza

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X