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Sergio Fernández, director deportivo del Alavés: “Somos conscientes de que Antonio Blanco llama la atención de muchísimos clubes"

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Sergio Fernández director deportivo del Alavés
18:00 - 20:00
Sergio Fernández, durante su comparecencia. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Sergio Fernandez, Alaveseko kirol zuzendaria: "Badakigu Antonio Blancok klub askoren arreta erakartzen duela"
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Fernández ha hablado sobre la configuración de la plantilla babazorra y los últimos movimientos del meracdo de fichajes. En este sentido, ha subrayado que las grandes prioridades son las renovaciones de Antonio Blanco y Ander Guevara. 

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