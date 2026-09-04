Quique Sánchez Flores: “El partido del domingo será para Mikel"

El Alavés afronta este domingo el primer derbi de la temporada ante Osasuna condicionado por la lesión de Mikel Rodríguez. Quique Sánchez Flores asume que el delantero difícilmente estará disponible y confirma a Izei como primera alternativa, aunque mantiene abierta la puerta a Toni Martínez, pendiente de la evolución de sus sensaciones antes del encuentro.