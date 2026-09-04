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Quique Sánchez Flores: “El partido del domingo será para Mikel"

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Quique Sánchez Flores
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores
Euskaraz irakurri: Quique Sánchez Flores: "Igandeko partida Mikelentzat izango da"
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Última actualización

El Alavés afronta este domingo el primer derbi de la temporada ante Osasuna condicionado por la lesión de Mikel Rodríguez. Quique Sánchez Flores asume que el delantero difícilmente estará disponible y confirma a Izei como primera alternativa, aunque mantiene abierta la puerta a Toni Martínez, pendiente de la evolución de sus sensaciones antes del encuentro. 

Fútbol Quique Sánchez Flores Alavés Estadio de Mendizorroza Derbi Vasco

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