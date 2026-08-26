El Alavés traspasa al guardameta Owono al Andorra
Tras casi una década en la entidad vitoriana, donde llegó con 16 años, el portero donostiarra emprende un nuevo reto en su carrera de la mano del equipo del Principado.
El Deportivo Alavés ha traspasado a Jesús Owono, portero internacional con Guinea Ecuatorial al FC Andorra, donde ya jugó cedido la pasada temporada. El exbabazorro firma para las próximas dos temporadas con opción de ampliar el contrato dos años más.
El jugador de Bata (Guinea Ecuatorial), de 25 años, no tenía hueco en la portería del primer equipo del club vitoriano que cuenta con Antonio Sivera y Adrián Rodríguez como primeras opciones.
Owono, criado en San Sebastián y alumno de la Ibai Ikastola, comenzó a dar sus primeros pasos futbolísticos en la plaza de Ibaeta. Llamó la atención de los entrenadores del Antiguoko dónde coincidió con Ander Barrenetxea y Martín Zubimendi. De allí pasó a la Real Sociedad en edad alevín e infantil. Después, como juvenil, se incorporó al Alavés Deportivo y después militó en el San Ignacio de Tercera (convenido del club babazorro) y el filial albiazul.
Con el club vitoriano debutó en Primera División en el 2022 en un partido contra la Real Sociedad.
El verano pasado llegó como cedido al Andorra. Hasta la octava jornada no jugó su primer partido con el conjunto andorrano, contra el Leganés, con derrota. Después, volvió a desaparecer por el buen rendimiento de Áron Yaakobishvili, 'Yaako'. Enlazó doce partidos seguidos sin jugar un minuto y cuando parecía predestinado a ser el tercer portero del Andorra acabó siendo una pieza vital a partir del 22 de febrero.
De esta forma, brilló en la temporada pasada, donde jugó 20 partidos de liga durante 1.755 minutos, encajó 22 goles y logró seis porterías a cero. También participó en un encuentro de la Copa del Rey, en el que recibió un gol.
Ahora vuelve para luchar por la titularidad con el ex-primera división, Pau López y también volverá a tener al italo-argentino, Nico Ratti.
Te puede interesar
Sivera, sobre su renovación: “No es fácil estar tan a gusto en un sitio”
Antonio Sivera ha renovado su contrato como portero del Alavés hasta 2030 y hoy se ha mostrado feliz con la decisión. Ha explicado cuáles han sido los motivos que le han llevado a seguir en Vitoria-Gasteiz.
Antonio Sivera renueva con el Alavés hasta 2030
El capitán del Deportivo Alavés prolonga su vínculo con el Glorioso y disputa ya su décima temporada en Vitoria-Gasteiz.
La delantera Kumba Brima jugará en el Alavés en la temporada 2026-2027
La futbolista sierraleonesa llega al equipo vasco, en calidad de cedida, desde el Riga, de la Liga Báltica, donde ha sido la máxima goleadora. Kumba Brima, de 24 años, destaca, a juicio del Alavés, “por su potencia, capacidad física y presencia en el área”.
Quique Sánchez Flores: “Nos vamos con la sensación de haber estado más cerca que ellos de la victoria"
El entrenador del Alavés ha reconocido que el empate a uno ante el Rayo Vallecano les ha sabido a poco. Sergio Cabello ha adelantado a los madrileños en el minuto 48 y Mariano ha marcado el empate en el 84.
Mariano firma el empate del Alavés ante el Rayo (1-1)
El Alavés ha encontrado el empate en el tramo final del encuentro gracias a Mariano, que ha aprovechado un error defensivo del Rayo para igualar el marcador.
El Alavés muestra su descontento después de que el Rayo no le facilitara entradas para su afición
El club vitoriano ha rechazado “de manera rotunda” la tesis del equipo madrileño, y, especialmente, la afirmación de que haya existido en todo momento una máxima disposición y colaboración para facilitar la presencia de aficionados albiazules en el partido de esta noche.
Moussa Diarra, traspasado al Al Wahda FC
Con 32 partidos oficiales disputados, el defensa maliense continuará su carrera deportiva en Emiratos Árabes.
Sánchez Flores no quiere que la particular situación que vive el Rayo juegue en contra del Alavés
"Al final están jugando en Madrid, su afición estará con ellos, y es una afición que aprieta", ha advertido el técnico babazorro. LaLiga ha confirmado este miércoles que ha desestimado la solicitud de aplazamiento presentada por el Rayo Vallecano de su encuentro frente al Alavés.
Debut soñado de Mikel Rodríguez con el Alavés en Primera
Tras abandonar la Real Sociedad para recalar en el Alavés, el jugador getariarra tuvo el debut soñado el pasado sábado en la Liga EA Sports. Fue en el minuto 57 cuando Quique Sánchez Flores le sacó al campo en sustitución de Denis Suárez. El debutante aprovechó la ocasión perfectamente y marcó el tercer gol que el Alavés marcó al Getafe.