El Alavés traspasa al guardameta Owono al Andorra

El Deportivo Alavés ha traspasado a Jesús Owono, portero internacional con Guinea Ecuatorial al FC Andorra, donde ya jugó cedido la pasada temporada. El exbabazorro firma para las próximas dos temporadas con opción de ampliar el contrato dos años más.



El jugador de Bata (Guinea Ecuatorial), de 25 años, no tenía hueco en la portería del primer equipo del club vitoriano que cuenta con Antonio Sivera y Adrián Rodríguez como primeras opciones.



Owono, criado en San Sebastián y alumno de la Ibai Ikastola, comenzó a dar sus primeros pasos futbolísticos en la plaza de Ibaeta. Llamó la atención de los entrenadores del Antiguoko dónde coincidió con Ander Barrenetxea y Martín Zubimendi. De allí pasó a la Real Sociedad en edad alevín e infantil. Después, como juvenil, se incorporó al Alavés Deportivo y después militó en el San Ignacio de Tercera (convenido del club babazorro) y el filial albiazul.



Con el club vitoriano debutó en Primera División en el 2022 en un partido contra la Real Sociedad.



El verano pasado llegó como cedido al Andorra. Hasta la octava jornada no jugó su primer partido con el conjunto andorrano, contra el Leganés, con derrota. Después, volvió a desaparecer por el buen rendimiento de Áron Yaakobishvili, 'Yaako'. Enlazó doce partidos seguidos sin jugar un minuto y cuando parecía predestinado a ser el tercer portero del Andorra acabó siendo una pieza vital a partir del 22 de febrero.



De esta forma, brilló en la temporada pasada, donde jugó 20 partidos de liga durante 1.755 minutos, encajó 22 goles y logró seis porterías a cero. También participó en un encuentro de la Copa del Rey, en el que recibió un gol.



Ahora vuelve para luchar por la titularidad con el ex-primera división, Pau López y también volverá a tener al italo-argentino, Nico Ratti.