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Fallece a los 88 años Asun Gorospe, célebre hincha del Glorioso

Acompañó al equipo prácticamente desde niña por todos los estadios, hasta que la edad se lo permitió. Está aficionada alavesista tuvo un gran vínculo con numerosos jugadores del conjunto babazorro.
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Asun Gorospe, en su casa de Vitoria-Gasteiz. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Asun Gorospe Alaveseko jarraitzaile ospetsua hil da 88 urte zituela
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

Asun Gorospe, ilustre aficionada del Deportivo Alavés, ha fallecido este martes en Vitoria-Gasteiz a los 88 años.

Gorospe, célebre hincha del Glorioso, acompañó al equipo prácticamente desde niña por todos los estadios, hasta que la edad se lo permitió.

Está aficionada alavesista tuvo un gran vínculo con numerosos jugadores del conjunto babazorro desde que el equipo vitoriano participaba en categoría regional.

Manu García, Víctor Laguardia o Antonio Sivera fueron algunos de los últimos jugadores que más unidos estuvieron a esta aficionada que recibió el galardón Celedon de Oro en 2014, que reconoce a personas ilustres de la ciudad.

Su gran terraza, ubicada en lo alto de la Virgen Blanca estaba siempre abierta a los ciudadanos y especialmente a los jugadores del Deportivo Alavés, que eran unos fijos en cada bajada del Celedon, el evento que abre siempre las fiestas de la ciudad.

Asun, Nati y La Paca formaban el trío de mujeres que más se acercaron al conjunto albiazul durante muchos años.

 

Fútbol Alavés

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