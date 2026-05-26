El Alavés renueva a Sergio Fernández hasta 2029

Sergio Fernández seguirá siendo el director deportivo del Deportivo Alavés hasta 2029, tras el acuerdo alcanzado por ambas partes para prolongar su contraro por tres temporadas más. De este modo, el director deportivo albiazul afrontará su undécima temporada en la capital alavesa.

Fernández llegó al Deportivo Alavés en la temporada 2016-17 con el equipo recién ascendido a la Primera División. Desde entonces, el club alavés se ha mantenido en la máxima categoría nueve de las últimas diez temporadas y ha disputado una final de la Copa del Rey en 2017.