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El Alavés renueva a Sergio Fernández hasta 2029

Según lo anunciado por el club babazorro este martes, el director deportivo prolonga su vinculación con la entidad tres temporadas más.
Sergio Fernandez, Alaveseko kirol zuzendaria
Sergio Fernández seguirá siendo director deportivo del Alavés hasta 2029.
Euskaraz irakurri: Alavesek 2029ra arte berritu dio kontratua Sergio Fernandezi
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KIROLAK EITB

Última actualización

Sergio Fernández seguirá siendo el director deportivo del Deportivo Alavés hasta 2029, tras el acuerdo alcanzado por ambas partes para prolongar su contraro por tres temporadas más. De este modo, el director deportivo albiazul afrontará su undécima temporada en la capital alavesa.

Fernández llegó al Deportivo Alavés en la temporada 2016-17 con el equipo recién ascendido a la Primera División. Desde entonces, el club alavés se ha mantenido en la máxima categoría nueve de las últimas diez temporadas y ha disputado una final de la Copa del Rey en 2017. 

 

Alavés

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