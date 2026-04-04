Alaves Gloriosas lehen mailara igo da!

Europaren aurkako garaipenari eta Valentziarekiko puntu aldeari esker, Gasteizko taldeak igoera zuzena ziurtatu du.

Alaveseko jokalariak, igoera ospatzen. Argazkia: EITB

author image

I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alaves Gloriosasek F Moeve Ligarako igoera ziurtatu du larunbat honetan, Europa 0-4 garaituta. Nahikoa zuen Bartzelonan puntua lortzea, eta Bartzelona B taldeak ezin duela igo jakinda eta Valentziarekiko (sailkapeneko hirugarrena) aldea 12 puntukoa dela kontuan izanda, Gasteizko taldea maila gorenean lehiatuko da datorren denboraldian.

15. minutuan ireki du Alavesek markagailua, Reyesen burukada bati esker, korner batean (0-1). Gainera, Anonek txartel gorria ikusi ostean, Europa 10 jokalarirekin geratu da, eta horrek lana erraztu dio euskal taldeari. Alaves nagusi izan da jokoan, baina markagailua ez da gehiago mugitu lehen zatian.

Bigarren zatia oso bestelakoa izan da. 51. minutuan, Guallarrek bigarren gola sartu du. Dena bide onetik zihoanean, albiste txar bat izan da: Sofia atezainak zelaia utzi behar izan du, minduta, kolpe gogor bat hartu ondoren.

Gainerakoan, Gasteizko taldeak nagusi izaten jarraitu du, eta Ines eta Almudena gol-festara batu dira (0-4). Partida amaitzeko 5 minutu falta zirenean, Sanadrik 5.a egin du, baina epaileak baliorik gabe utzi du, jokoz kanpokoa adierazita.

Horrela, Alaves Gloriosasek lehen mailara igotzeko txartel zuzena eskuratu du jada, eta azken bi partidetan inolako presiorik gabe jokatu ahal izango du.

