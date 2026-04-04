¡El Alavés Gloriosas logra el ascenso a la Liga F Moeve!

El Alavés Gloriosas ha certificado el ascenso a la Liga F Moeve este sábado al derrotar por 0-4 al Europa. Le bastaba con puntuar en Barcelona y, teniendo en cuenta que el Barcelona B no puede subir, y la diferencia de puntos con el Valencia -tercero en la clasificación- es de 12 puntos, las gloriosas han asegurado el ascenso a la máxima categoría a falta de dos jornadas.

Par el minuto 15 el Alavés ya ha abierto el marcador gracias a un cabezazo de Reyes en un córner (0-1). Además, al de poco Anon ha visto la tarjeta roja directa, dejando al Europa con 10 y facilitando el trabajo al equipo vasco. El Alavés ha dominado el juego, pero el marcador no se ha movido más en la primera mitad.

La segunda parte ha sido muy distinta. En el minuto 51 Guallar ha marcado el segundo gol. La mala noticia ha sido que la portera Sofía ha tenido que abandonar el campo con molestias después de un duro choque.

Por lo demás, el equipo vitoriano ha seguido dominando y tanto Inés como Almudena, recién incorporada, se han unido a la fiesta de los goles (0-4). A falta de 5 minutos, Sanadri ha marcado el quinto, pero ha sido anulado por fuera de juego.

El Alavés Gloriosas ha logrado el ascenso a lo grande, y podrá disfrutar de las últimas dos jornadas sin ninguna presión.