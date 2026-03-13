Vila-realek garaipenik gabe utzi du Alaves luzapenean (1-1)

Bere atean sartutako gol batek aurretik jarri ditu babazorroak, baina Pepek etxekoen festa zapuztu du luzapenean.

Vitoria-Gasteiz, 13/03/2026.- El centrocampista del Alavés, Carles Aleñá (d), controla el balón ante el delantero francés del Villarreal, Nicolás Pepe, durante el encuentro correspondiente a la jornada 28 de Laliga EA Sports que disputan este viernes Alavés y Villarreal en el estadio de Mendízorrotza, en Vitoria. EFE / ADRIAN RUIZ HIERRO.
Carles Aleñá, partidako jokaldi batean. Argazkia: EFE
I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Alavesek porrot zaporeko berdinketa lortu du Vila-realen aurka (1-1) ostiral honetan, Mendizorrotzan jokatu den EA Sports Ligako 28. jardunaldiko partidan. Aurkariak bere atean sartutako gol batek aurretik jarri ditu babazorroak, baina Pepek etxekoen festa zapuztu du luzapenean.

Partida bi taldeen joko zuzenarekin hasi da, ez dutenak ezer gorde hasieratik. Talde horiak Antonio Siveraren atean jokatzeko asmoa erakutsi duen arren, Alaves ez da zimurtu eta Marcelino Garcia Toralen taldea estutu du.

Arabako taldea partidan gehiago sartuta egon da Vila-real baino, kontraerasoaren zain geratu dena. Toni Martinezen borrokak bere fruituak eman ditu eta, baloia area barruan sartzeko takoiz jo duenean, lehen gola lortu du Rafa Marinen laguntzarekin. Baloiak erdiko atzelaria jo du eta bere atean sartu du gola (1-0).

Golak Vila-real astindu du, eta atsedenaldiaren aurretik abagune bikoitza izan du Santi Comesañaren botetan, baina Antonio Sivera bikain batekin egin du topo.

Alacanteko atezaina bigarren zatiko lehen minutuetan ere agertu behar izan da berriro. Alavesek jokoaren erritmoa jaistea lortu du, Marcelinoren mutilen ezinegonak gora egin duen bitartean.

Minutuek aurrera egin ahala, Vila-realek indarrik gabe geratu den talde babazorroa itxi du bere atean. Hiru puntuak Mendizorrotzan geratu direla zirudienean, Pepek baloia eskuadratik sartu du bere taldearentzat puntu bat berreskuratzeko (1-1).

Horrela, Alavesek ezin izan du aukera aprobetxatu beheko postuetatik ihes egin eta entrenatzaile berriari lehen garaipena emateko.

18:00 - 20:00
Toni Martinez: "Partida serioa izan da, bukaera krudelarekin"
Alaves EA Sports Liga Golak Mendizorrotza

