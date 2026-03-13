El Villarreal deja sin victoria al Alavés en el descuento (1-1)

El duelo ha comenzado con un juego muy directo por parte de ambos conjuntos, que no se guardaron nada desde un inicio. Aunque el conjunto amarillo ha mostrado sus intenciones de plantarse delante de Antonio Sivera desde el inicio, el Alavés no se ha arrugado y ha apretado a los de Marcelino García Toral.

Los albiazules han estado más metidos en el partido que un Villarreal más plano, que cedió el balón para buscar el contragolpe. La pelea de Toni Martínez ha dado sus frutos y, en una cesión de tacón para meter el balón en el área, ha logrado el primer tanto con ayuda de Rafa Marín. El esférico ha golpeado en el central y se ha introducido en la portería (1-0).