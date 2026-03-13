El Villarreal deja sin victoria al Alavés en el descuento (1-1)
El Deportivo Alavés ha cosechado un empate con sabor a derrota ante el Villarreal (1-1) este viernes en el partido de la 28ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorroza. Un gol en propia ha puesto por delante a los babazorros, pero Pépé ha frustrado la fiesta de los locales en el descuento.
El duelo ha comenzado con un juego muy directo por parte de ambos conjuntos, que no se guardaron nada desde un inicio. Aunque el conjunto amarillo ha mostrado sus intenciones de plantarse delante de Antonio Sivera desde el inicio, el Alavés no se ha arrugado y ha apretado a los de Marcelino García Toral.
Los albiazules han estado más metidos en el partido que un Villarreal más plano, que cedió el balón para buscar el contragolpe. La pelea de Toni Martínez ha dado sus frutos y, en una cesión de tacón para meter el balón en el área, ha logrado el primer tanto con ayuda de Rafa Marín. El esférico ha golpeado en el central y se ha introducido en la portería (1-0).
El gol ha espoleado al Villarreal, que antes del descanso ha tenido una doble ocasión en las botas de Santi Comesaña, pero se ha encontrado con un gran Antonio Sivera.
El arquero alicantino ha vuelto a aparecer en los primeros compases de una segunda mitad que ha cambiado el guion. El Alavés ha logrado bajar las revoluciones a su favor, mientras la impaciencia en los de Marcelino crecía por momentos.
Con el paso de los minutos, el Villarreal ha embotellado al conjunto babazorro, que se ha quedado sin fuerzas. Cuando parecía que los tres puntos se quedaban en Mendizorroza, Blanco ha entregado el balón en un contragolpe y en la jugada posterior, Pépé ha introducido el balón por la escuadra para rescatar un punto para su equipo (1-1).
Asi, el Alavés no ha podido aprovechar la oportunidad para intentar escapar de los puestos bajos y dar la primera victoria al nuevo entrenador.
Te puede interesar
Andrea Esteban, entrenadora del Alavés Gloriosas: ''Aprendimos mucho de lo del año pasado; nos ha hecho más fuertes''
A falta de seis jornadas Alavés Gloriosas lidera la tabla de la Primera REF, la segunda división femenina. De terminar así, lograrán el ascenso a la élite. Tienen un colchón de siete puntos sobre las segundas clasificadas, pero prefieren ser cautas porque el año pasado rozaron el ascenso y se les escapó.
“La inmensa mayoría de los puntos que se han conseguido han sido en Mendi con la fuerza de nuestra gente; ojalá esto no lo perdamos”
El Alavés está a dos puntos del descenso, por lo que es muy importante salgan victoriosos mañana. Además, será la primera vez de Quique Sánchez Flores juegue en casa ante su afición.
Final de pesadilla para el Alavés en Valencia (3-2)
El equipo babazorro se ha adelantado en el marcador dos veces, pero un penalti y la doble expulsión de Pacheco y Guevara en el descuento han generado el peor final posible.
Sánchez Flores: "Lo que se haga tendrá más que ver con lo emocional que con lo deportivo”
El nuevo entrenador del Alavés ha hablado sobre el partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. Ha reconocido que el tiempo de trabajo ha sido limitado para moldear al equipo como le gustaría, pero ha asegurado que van a intentar ser un equipo firme.
El TAS reactiva la sanción a Garcés, que no podrá disputar partidos oficiales en ocho meses
Ese tribunal ha estimado parcialmente el recurso de siete futbolistas, entre ellos Garcés, y ha limitado solo a partidos oficiales la sanción les impuso la FIFA por falsedad documental para obtener un pasaporte de Malasia. Por lo tanto, sí podrá entrenar y jugar amistosos con el Alavés.
Quique Sánchez Flores, nuevo entrenador del Alavés: "Es un equipo que tiene alma, es una plantilla que me gusta"
Quique Sánchez Flores ha sido presentado este miércoles como nuevo entrenador del Alavés, y ha dado sus primeras impresiones sobre el equipo, así como de sus objetivos cara al futuro.
Quique Sánchez Flores, nuevo entrenador del Alavés
El técnico, de 61 años, es el elegido por el club vitoriano para sustituir a Eduardo 'Chacho' Coudet, que ha fichado por el River Plate. Sánchez Flores, en su trayectoria como entrenador, ha dirigido, en LaLiga EA Sports, al Getafe, al Valencia, al Atlético Madrid, al Espanyol y al Sevilla. Se ha comprometido con el Alavés hasta 2028.
Coudet deja de ser el entrenador del Alavés
El técnico argentino ha dirigido al equipo vasco desde diciembre de 2024, cuando sustituyó a Luis García Plaza. En la temporada 2024-2025, con Coudet como entrenador, el Alavés logró la permanencia en LaLiga EA Sports una jornada antes de la conclusión del campeonato, y, en la 2025-2026, se ha mantenido fuera de los puestos de descenso.
Sivera: "Estar con uno menos ha sido un lastre"
El portero del Alavés ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Levante (2-0) en la 26ª jornada de LaLiga EA Sports.