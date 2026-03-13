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El Villarreal deja sin victoria al Alavés en el descuento (1-1)

Un gol en propia ha puesto por delante a los babazorros, pero Pépé ha frustrado la fiesta de los locales en el descuento.
Vitoria-Gasteiz, 13/03/2026.- El centrocampista del Alavés, Carles Aleñá (d), controla el balón ante el delantero francés del Villarreal, Nicolás Pepe, durante el encuentro correspondiente a la jornada 28 de Laliga EA Sports que disputan este viernes Alavés y Villarreal en el estadio de Mendízorrotza, en Vitoria. EFE / ADRIAN RUIZ HIERRO.
Carles Aleñá, en una jugada del partido. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Vila-realek garaipenik gabe utzi du Alaves luzapenean (1-1)
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I. G. A. | EITB

Última actualización

El Deportivo Alavés ha cosechado un empate con sabor a derrota ante el Villarreal (1-1) este viernes en el partido de la 28ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorroza. Un gol en propia ha puesto por delante a los babazorros, pero Pépé ha frustrado la fiesta de los locales en el descuento.

El duelo ha comenzado con un juego muy directo por parte de ambos conjuntos, que no se guardaron nada desde un inicio. Aunque el conjunto amarillo ha mostrado sus intenciones de plantarse delante de Antonio Sivera desde el inicio, el Alavés no se ha arrugado y ha apretado a los de Marcelino García Toral.

Los albiazules han estado más metidos en el partido que un Villarreal más plano, que cedió el balón para buscar el contragolpe. La pelea de Toni Martínez ha dado sus frutos y, en una cesión de tacón para meter el balón en el área, ha logrado el primer tanto con ayuda de Rafa Marín. El esférico ha golpeado en el central y se ha introducido en la portería (1-0).

El gol ha espoleado al Villarreal, que antes del descanso ha tenido una doble ocasión en las botas de Santi Comesaña, pero se ha encontrado con un gran Antonio Sivera.

El arquero alicantino ha vuelto a aparecer en los primeros compases de una segunda mitad que ha cambiado el guion. El Alavés ha logrado bajar las revoluciones a su favor, mientras la impaciencia en los de Marcelino crecía por momentos.

Con el paso de los minutos, el Villarreal ha embotellado al conjunto babazorro, que se ha quedado sin fuerzas. Cuando parecía que los tres puntos se quedaban en Mendizorroza, Blanco ha entregado el balón en un contragolpe y en la jugada posterior, Pépé ha introducido el balón por la escuadra para rescatar un punto para su equipo (1-1).

Asi, el Alavés no ha podido aprovechar la oportunidad para intentar escapar de los puestos bajos y dar la primera victoria al nuevo entrenador.

18:00 - 20:00
Toni Martínez: "Ha sido un partido serio, con un final cruel"
Alavés LaLiga EA Sports Goles Estadio de Mendizorroza

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