Ibaia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Toni Martínez sobre la inminente salida de Carlos Vicente al Birmingham: "Calebe puede asumir su rol"

Toni Martinez rueda de prensa en Ibaia previa al partido frente al Espanyol en Liga
18:00 - 20:00

El delantero del Alavés, Toni Martínez, en Ibaia. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Bideoa Alaves: Toni Martinez, Carlos Vicenteren balizko salmentari buruz: "Calebek bere hutsunea bete dezake"
author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

El delantero murciano del Alavés se ha mostrado contento porque ante el Betis se mostraron las buenas sensaciones que tenían. Preguntado por el regreso de Facundo Garcés tras recibir las medidas cautelares del TAS tras ser sancionado, ha manifestado que “es espectacular tenerle de vuelta”.

Fútbol Ibaia Alavés

Te puede interesar

Denis Suárez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Denis Suárez: "La derrota de hoy es dura, pero queda mucha Liga"

El Deportivo Alavés ha perdido 1-0 ante el Atlético de Madrid el partido que ha disputado este domingo en el Metropolitano y cae a los puestos de descenso. El equipo del Cholo Simeone ha sido superior y ha gozado de numerosas ocasiones de gol, pero sólo ha marcado uno, gracias a un gran cabezazo de Sorloth, y el equipo madrileño ha terminado sufriendo para sumar los tres puntos, ya que los babazorros han apretado en el tramo final del partido. 
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X