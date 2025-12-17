Carlos Vicentek penaltiz sartutako gol batek Alaves final-zortzirenetara sailkatu du, Sevilla menderatuta
Lucas Boye bigarren zatian zelairatu izana erabakigarria izan da partida. Aurrelari argentinarrak penaltia probokatu du, eta handik gutxira min hartuta ordezkatu behar izan dute.
Carlos Vicentek hamaika metroetatik sartutako gol batek erabaki du gaur gauean Mendizorrotzan jokatu den final-hamaseirenetako partida. Horrela, Alavesek Sevillari irabazi dio, eta talde babazorroa final-zortzirenetan dago jadanik.
Jonny Ottok min hartuta zelaia utzi behar izan du 23. minutuan, eta Protesonik hartu du bere lekua. Alaves nagusi izan da lehen minutuetan, baina Sevilla ere ez da deseroso egon. Babazorroek 9. minutuan izan dute lehen abagune argia, Yusi hegalekoak gogor astindu baitu baloia korner baten irteeran.
Arabarrak nagusi izan dira jabetzari dagokionez, baina bi taldeek abagune argi bana izan dute, Sevillarena Sawek 40. minutuan egindako jaurtiketa indartsua, Raul Fernandezek kornerrera urrundu behar izan duena.
Atsedenaldiaren ostean, Aleñak izan du bigarren zatiko lehen abagunea, baina area kanpotik egindako jaurtiketa kornerrera urrundu du Sevillako atezainak. Korner horretan Protesonik izan du 1-0ekoa, baina area txikitik gertu egin duen errematea erdira atera zaio, eta Vlachodimosek arabarren saiakera berriro gelditu du.
68. minutuan Coudeten taldeak beste aukera bikain bat izan du, jokaldi on bat egin du, non Carlos Vicentek jaurtiketa gurutzatua egin duen arearen hegaletik, eta Sevillako atezainak bere jaurtiketa desbideratu du, eta aldaratzea Lucas Boyeren oinetan geratu da, baina argentinarrak ez du asmatu. Jarraian, Isaac Romero Sevillako aurrelariak jaurtiketa egin du area barrutik, eta Raul Fernandezek kornerrera desbideratu du.
77. minutuan Lucas Boyek pasea jaso du area barruan, eta izkin egin ostean, Sevillako atzelari batek penalti argia egin dio. Carlos Vicentek ez du barkatu hamaika metroetatik eta gola egin du babazorroentzat. Coudetek zuzentzen duen taldea merezi zuen saria dagoeneko.
Handik gutxira, Boye, min hartuta, zelairatu eta 20 minutura ordezkatu behar izan dute. Guridik hartu du bere tokia. Sevillak berdinketa izan du luzapenean, baina zorionez Alavesentzat Heliopoliseko taldeak ez du errematean asmatu, Alexisek ez du baloia jotzerik izan.
- Fitxa teknikoa:
1 - Alaves: Raul Fernandez; Jonny (Protesoni, 23.min), Tenaglia, Pacheco, Yusi; Antonio Blanco (Parada, 86.min), Pablo Ibañez (Guevara, 65.min), Carlos Vicente, Aleña; Mañas (Boye 65.min, Guridi, 86.min) eta Toni Martinez.
0 - Sevilla: Odysseas; Juanlu (Sierra, 83.min), Carmona, Gudelj, Castrin, Oso; Jordan (Alexis Sanchez, 80.min), Manu Bueno (Mendy, 68.min), Sow (Agoume, 68.min), Peque (Gonzalez, 80.min); eta Isaac Romero.
Epailea: Sesma Espinosa errioxarra. Alaveseko Yusi jokalariari (45+1. min) eta Sevillako Carmonari (29.min) eta Castrini (53.min) txartel horia erakutsi die.
Gola: 1-0. 79.min: Vicente, penaltiz.
Mendizorrotzan 9.825 jarraitzaile bildu dira.
