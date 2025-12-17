El Alavés ha dominado los primeros minutos, pero el Sevilla tampoco ha estado incómodo. Los babazorros han tenido la primera ocasión clara en el minuto 9, cuando el lateral albiazul Yusi ha golpeado duro el balón a la salida de un córner.

Jonny Otto ha tenido que abandonar el terreno de juego lesionado en el minuto 23, y Protesoni ha ocupado su lugar. Los alaveses han dominado en lo que a posesión se refiere, pero ambos equipos han tenido una ocasión clara, la del conjunto hispalense un disparo seco Saw en el 40, que Raúl Fernández ha tenido que despejar a córner.

Tras el descanso, Aleña ha tenido la primera del segundo tiempo, pero su disparo desde fuera del área ha sido despejado a córner por el guardameta sevillista. A la salida de ese saque de esquina Protesoni ha tenido el 1-0 en sus botas, pero su remate cerca del área pequeña ha salido bastante centrado y Vlachodimos ha vuelto a atajar el intento alavesista.

En el 68 el equipo de Coudet ha tenido otra gran ocasión, ha hilvanado una buena jugada en la que Carlos Vicente ha disparado cruzado desde vórtice del área, y portero del Sevilla ha repelido su disparo y el rechace ha quedado en los pies de Lucas Boyé, que no ha acertado a culminar la acción. Acto seguido Isaac Romero ha hecho trabajar a Raúl Fernández.

En el 77 Lucas Boyé ha recibido un pase en el área, y tras realizar un recorte ha sido derribado claramente por un defensor hispalenses, penalti. Carlos Vicente no ha perdonado desde los once metros y ha hecho el primero para los babazorros. Se lo estaba mereciendo el conjunto dirigido por el Chacho.