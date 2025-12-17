Errege Kopa
Coudetek Jonnyren eta Boyeren lesioak deitoratu ditu: "Sevillaren aurkako partida nahiko garesti atera zaigu"

Rueda de prensa de Eduardo Coudet Alaves-Sevilla dieciseisavos de Copa del Rey
18:00 - 20:00

Eduardo Coudet Alaveseko entrenatzailea. Irudia: EITB

Azken eguneratzea

Arabako entrenatzailearen ustez, taldeak "joko ona" egin du, eta "garaipena merezi izan dute".  Gainera, bigarren gol batekin partida itxi ezin izana deitoratu du: "Azken jokaldiarekin apur bat sufritzen bukatzen dugu beti". Azaldu duenez, Jonnyren arazoa gainkarga bat dela dirudi, baina Lucas Boyeren lesioa, "ziurrenik, konplexuagoa izango da".

Carlos Vicentek penaltiz sartutako gol bakarti batek Sevillari irabazi dio eta Alaves Errege Kopako final-zortzirenetara sailkatu du
