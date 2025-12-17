Coudet lamenta las lesiones de Jonny Otto y Lucas Boyé: "El partido ante el Sevilla nos ha salido bastante caro"
El entrenador albiazul considera que el equipo ha realizado "un buen juego" y han sido "merecedores de la victoria". Además, ha lamentado no haber podido cerrar el partido con un segundo gol: "siempre terminamos con esa última jugada sufriendo un poco". El técnico ha comentado que lo de Jonny parece una sobrecarga, pero la lesión de Lucas Boyé "seguramente será algo más complejo".
Un solitario gol de penalti de Carlos Vicente tumba al Sevilla y clasifica al Alavés a octavos
La entrada de Lucas Boyé en el terreno de juego en el segundo tiempo ha resultado determinante en la resolución del partido. El delantero argentino ha provocado el penalti y poco después ha tenido que ser sustituido con molestias.
El 99,4 % aprueba las cuentas del Alavés y un presupuesto de 90 millones de euros
Se trata del mayor presupuesto de la historia del club babazorro.
Coudet: "El Sevilla es un buen equipo, un equipo muy físico; va a ser un partido duro"
"Tenemos que seguir creciendo como grupo", ha afirmado el técnico albiazul en la rueda de prensa previa al choque copero ante el Sevilla en Mendizorrotza. "Tenemos más y mejores sensaciones, más felicitacines, que puntos", ha agregado Coudet sobre la trayectoria del equipo babazorro. "El otro día nos toca perder, pero la verdad es que hicimos un partidazo", ha recordado.
El Alavés lucha, pero pierde contra el Real Madrid (1-2)
Mbappé ha marcado el primer gol y Carlos Vicente ha empatado el partido, pero el gol de Rodrigo ha dado la victoria a los madrileños.
Carlos Vicente: "Creo que podíamos habernos llevado el partido"
El jugador del Deportivo Alavés ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Real Madrid (1-2) en la 16ª jornada de LaLiga EA Sports. Ha destacado que el equipo ha peleado hasta el final, y que tras su gol hasta han tenido posibilidades de llevarse el partido en Mendizorroza.
Chacho Coudet: "No me fijo en la dinámica del rival, me fijo en lo nuestro"
Los babazorros recibirán este domingo en Mendizorroza al Real Madrid. El conjunto blanco llega a Vitoria-Gasteiz tras una racha irregular en Liga y con una lista de bajas que les preocupa. En la rueda de prensa de hoy muchas preguntas han girado en torno a la situación de los blancos, pero Chacho Coudet ha querido centrarse en su equipo.
Jon Pacheco: ''Estos tres puntos son muy importantes, de cara al futuro''
En el derbi que se ha jugado en Mendizorrotza, el Alavés ha superado, 1-0, a la Real Sociedad. Terminado el encuentro, el defensa navarro Jon Pacheco ha destacado que ha vivido un partido "especial", ya que se ha enfrentado por primera vez a la Real.
Víctor Parada: ''Era uno de esos partidos que pueden marcar la temporada, había que sacar los tres puntos''
El Alavés ha ganado a la Real Sociedad, 1-0, en el derbi vasco que se ha disputado en Mendizorrotza. Terminado el partido, Víctor Parada ha destacado la importancia del triunfo obtenido por su equipo.
Eduardo Coudet: ''Tenemos la necesidad de ganar''
El Alavés afronta la cita de mañana con la idea de romper la racha de tres derrotas consecutivas en la Liga. "Tenemos la necesidad de ganar. Por el buen nivel demostrado mereceríamos tener cinco puntos más", ha señalado Chacho Coudet en la rueda de prensa previa al encuentro.