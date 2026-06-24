Cristiano Ronaldo, primer jugador de la historia que consigue marcar al menos un gol en seis Mundiales

El jugador de la selección de Portugal Cristiano Ronaldo se ha convertido en el primer futbolista de la historia que consigue marcar al menos en seis fases finales del Campeonato del Mundo de fútbol. Con los dos tantos que ha marcado en el partido Portugal-Uzbekistán, este martes, en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de 2026, que se está jugando en México, Estados Unidos y Canadá, el delantero del Al-Nassr ha hecho algún gol en todos los Mundiales disputados desde 2006, para un total de diez tantos en esa competición.

En concreto, Cristiano Ronaldo, que actualmente tiene 41 años, inició su histórica racha en el Mundial de Alemania 2006, en el que marcó un gol; en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014 también logró uno; en Rusia 2018 hizo cuatro; y en Catar 2022, uno. Con el primero de los dos que ha anotado contra la selección de Uzbekistán, ha conseguido encadenar seis Mundiales, de manera consecutiva, marcando por lo menos un gol.

Se da la circunstancia de que el jugador que más goles ha hecho en la historia de los Mundiales, Leo Messi, también ha disputado seis campeonatos, al igual que Cristiano Ronaldo, pero no marcó ninguno de los dieciocho tantos que, por el momento, ha firmado en el Mundial de 2010.

El propio Messi es, en ese sentido, el único futbolista que ha marcado al menos un gol en cinco Mundiales, en tanto que hay varios que han podido anotar por lo menos uno en cuatro ediciones del Mundial: se trata de Klose, Pelé, Maradona, Matthaus, Ronaldo, Henry, Wilmots, Cahill y Seeler.