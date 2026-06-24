Cristiano Ronaldo, primer jugador de la historia que consigue marcar al menos un gol en seis Mundiales
El jugador de la selección de Portugal Cristiano Ronaldo se ha convertido en el primer futbolista de la historia que consigue marcar al menos en seis fases finales del Campeonato del Mundo de fútbol. Con los dos tantos que ha marcado en el partido Portugal-Uzbekistán, este martes, en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de 2026, que se está jugando en México, Estados Unidos y Canadá, el delantero del Al-Nassr ha hecho algún gol en todos los Mundiales disputados desde 2006, para un total de diez tantos en esa competición.
En concreto, Cristiano Ronaldo, que actualmente tiene 41 años, inició su histórica racha en el Mundial de Alemania 2006, en el que marcó un gol; en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014 también logró uno; en Rusia 2018 hizo cuatro; y en Catar 2022, uno. Con el primero de los dos que ha anotado contra la selección de Uzbekistán, ha conseguido encadenar seis Mundiales, de manera consecutiva, marcando por lo menos un gol.
Se da la circunstancia de que el jugador que más goles ha hecho en la historia de los Mundiales, Leo Messi, también ha disputado seis campeonatos, al igual que Cristiano Ronaldo, pero no marcó ninguno de los dieciocho tantos que, por el momento, ha firmado en el Mundial de 2010.
El propio Messi es, en ese sentido, el único futbolista que ha marcado al menos un gol en cinco Mundiales, en tanto que hay varios que han podido anotar por lo menos uno en cuatro ediciones del Mundial: se trata de Klose, Pelé, Maradona, Matthaus, Ronaldo, Henry, Wilmots, Cahill y Seeler.
Te puede interesar
Calendario, resultados y clasificaciones del Mundial de fútbol de 2026
La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
Colombia está en dieciseisavos, Panamá se queda fuera, e Inglaterra no pasa del empate ante Ghana
Los colombianos vencierona 1-0 a la República Democrática del Congo, Croacia se impuso a Panamá 0-1, mientras que Inglaterra empató sin goles ante Ghana.
Cristiano se reivindica con dos goles ante Uzbekistán y Portugal suma su primera victoria (5-0)
El legendario delantero de Funchal es el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos. Nuno Mendes, un gol en propia puerta del guardameta Abduvakhid Nematov y un tanto de Rafael Leao han completado la goleada de los lusos.
La afición noruega rema al unísono en Times Square
Los aficionados noruegos animan a su selección de una forma muy curiosa,y, a estas alturas, conocida: remando. Ayer, los aficionados se congregaron en el Times Square de Nueva York y han dejado unas imágenes.
Francia y Noruega se clasifican para los dieciseisavos, y Argelia suma sus primeros tres puntos
La selección gala se impuso 3-0 a Irak, Noruega ganó a Senegal 3-2 y Argelia se llevó la victoria ante Jordania por 1-2.
Messi agranda su leyenda, y Argentina vence a Austria y reserva plaza en dieciseisavos (2-0)
Con determinación y sin maldecir siquiera el penalti fallado a los 9 minutos, Messi y Argentina han cumplido con el pronóstico, por más que pudiese asustar la pretendida presión asfixiante de los centrouropeos, que al final fue menos.
Messi ya es el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales
Con el gol logrado en el minuto 38 del partido contra Austria se ha convertido en el máximo goleador. Pudo haberlo hecho en el minuto 9 desde el punto de penalti, pero su disparo salió desviado. Por si no fuera suficiente, la estrella argentina ha hecho su segundo gol en el descuento. De momento suma 18, dos más que Klose.
Egipto remonta ante Nueva Zelanda (1-3), y Uruguay y Cabo Verde empatan (2-2), en el Mundial
En el grupo G, Egipto, tras ganar a Nueva Zelanda, es líder, con cuatro puntos, en tanto que, en el grupo H, Uruguay y Cabo Verde suman dos puntos, y se hallan, en la clasificación, por detrás de España, que tiene cuatro, a falta de la tercera y última jornada.
Oyarzabal lleva la batuta en la goleada de España a Arabia Saudí (4-0)
En el grupo G, Bélgica e Irán han empatado sin goles en un partido en el que los 'diablos rojos' han sido superiores, pero han acabado el partido en inferioridad.