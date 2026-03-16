El entrenador vizcaíno Jon Pérez Bolo ha sido cesado por el Huesca, según ha anunciado el club aragonés este lunes. El club asume esta decisión como un paso necesario para revertir la mala dinámica del equipo en los últimos meses, la cual ha llevado al Huesca a los puestos de descenso.

Desde la SD Huesca han expresado su agradecimiento a Bolo, “por la dedicación y el profesionalismo mostrado durante su etapa en el club, deseándoles el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales”.

Así, los oscenses se suman al grupo de equipos con más de un cambio de entrenador; Cultural Leonesa, Zaragoza, Mirandés y Valladolid han tenido esta temporada también más de dos entrenadores.