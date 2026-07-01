Calendario de los derbis vascos de la Liga F Moeve de la temporada 2026-2027
Estas son las fechas de los catorce derbis vascos de la próxima edición del campeonato; el primero tendrá lugar en la cuarta jornada, en la que Eibar y Athletic se enfrentarán en Ipurua.
La Liga F Moeve de la temporada 2026-2027 ha anunciado este martes su calendario para su próxima edición, que comienza el fin de semana del domingo 16 de agosto. En esta temporada, cuatro equipos de Euskal Herria, que son el Alavés, el Athletic, el Eibar y la Real Sociedad, compiten en la máxima categoría. Estos son los derbis vascos de la temporada:
Derbis vascos de la temporada 2026-2027 en la Liga Hypermotion
Primera vuelta (fecha exacta y hora sin confirmar)
4ª jornada, domingo 20 de septiembre: Eibar-Athletic
9ª jornada, domingo 1 de noviembre: Alavés-Real Sociedad
10ª jornada, domingo 8 de noviembre: Eibar-Real Sociedad
11ª jornada, domingo 15 de noviembre: Alavés-Eibar
11ª jornada, domingo 15 de noviembre: Real Sociedad-Athletic
13ª jornada, domingo 9 de diciembre: Athletic-Alavés
Segunda vuelta (fecha exacta y hora sin confirmar)
18ª jornada, domingo 31 de enero: Real Sociedad-Eibar
20ª jornada, domingo 14 de febrero: Athletic-Real Sociedad
24ª jornada, domingo 28 de marzo: Eibar-Alavés
26ª jornada, domingo 11 de abril: Real Sociedad-Alavés
27ª jornada, domingo 2 de mayo: Alavés-Athletic
28ª jornada, domingo 9 de mayo: Athletic-Eibar
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