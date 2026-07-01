Calendario de los derbis vascos de la Liga F Moeve de la temporada 2026-2027

La Liga F Moeve de la temporada 2026-2027 ha anunciado este martes su calendario para su próxima edición, que comienza el fin de semana del domingo 16 de agosto. En esta temporada, cuatro equipos de Euskal Herria, que son el Alavés, el Athletic, el Eibar y la Real Sociedad, compiten en la máxima categoría. Estos son los derbis vascos de la temporada: