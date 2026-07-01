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Calendario de los derbis vascos de la Liga F Moeve de la temporada 2026-2027

Estas son las fechas de los catorce derbis vascos de la próxima edición del campeonato; el primero tendrá lugar en la cuarta jornada, en la que Eibar y Athletic se enfrentarán en Ipurua.

Claire Lavogez eta Naia Landaluze Athletic Reala derbia
Una jugada del derbi Athletic-Real Sociedad de la pasada Liga. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: 2026-2027 denboraldiko Moeve F Ligako euskal derbien egutegia
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Liga F Moeve de la temporada 2026-2027 ha anunciado este martes su calendario para su próxima edición, que comienza el fin de semana del domingo 16 de agosto. En esta temporada, cuatro equipos de Euskal Herria, que son el Alavés, el Athletic, el Eibar y la Real Sociedad, compiten en la máxima categoría. Estos son los derbis vascos de la temporada:

Derbis vascos de la temporada 2026-2027 en la Liga Hypermotion

Primera vuelta (fecha exacta y hora sin confirmar)

4ª jornada, domingo 20 de septiembre: Eibar-Athletic

9ª jornada, domingo 1 de noviembre: Alavés-Real Sociedad

10ª jornada, domingo 8 de noviembre: Eibar-Real Sociedad

11ª jornada, domingo 15 de noviembre: Alavés-Eibar

11ª jornada, domingo 15 de noviembre: Real Sociedad-Athletic

13ª jornada, domingo 9 de diciembre: Athletic-Alavés

Segunda vuelta (fecha exacta y hora sin confirmar)

18ª jornada, domingo 31 de enero: Real Sociedad-Eibar

20ª jornada, domingo 14 de febrero: Athletic-Real Sociedad

24ª jornada, domingo 28 de marzo: Eibar-Alavés

26ª jornada, domingo 11 de abril: Real Sociedad-Alavés

27ª jornada, domingo 2 de mayo: Alavés-Athletic

28ª jornada, domingo 9 de mayo: Athletic-Eibar

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