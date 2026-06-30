Alavés-Valencia, Athletic-Badalona, Eibar-Espanyol y Real Sociedad-Logroño, en la primera jornada de Liga F Moeve

La temporada 2026-2027 de la Liga F Moeve, máxima categoría del fútbol femenino español comenzará el último fin de semana de agosto, los días 29 y 30, y finalizará el cuarto fin de semana de mayo, los días 22 y 23.

En la primera jornada, los equipos vascos jugarán en casa. Los recién ascendidos, Alavés y Valencia, se enfrentarán en un duelo directo. El Athletic se enfrentará al Badalona, el Eibar al Espanyol, y, para terminar, la Real Sociedad medirá sus fuerzas ante el Logroño.

En cuanto al resto de equipos, los partidos serán los siguientes: FC Barcelona-Tenerife, Madrid CFF-Granada, Deportivo-Sevilla y Real Madrid-Atlético de Madrid.