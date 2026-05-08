La quinta plaza de Champions acerca a Athletic y Osasuna a la Conference

LaLiga EA Sports contará con cinco equipos en la Liga de Campeones 2026-27 después de que España haya asegurado de forma matemática la segunda plaza extra que concede la UEFA a través del ranking de rendimiento europeo (EPS).

El pase del Rayo Vallecano a la final de la Conference League, tras vencer por 0-1 al Racing de Estrasburgo en semifinales, ha resultado decisivo para que el fútbol español cierre definitivamente la batalla con la Bundesliga alemana.

España suma ya 22.094 puntos en el coeficiente UEFA, una cifra inalcanzable para Alemania, que únicamente mantiene vivo al Friburgo en competición continental. Inglaterra, líder destacado del ranking, ya tenía garantizada la otra plaza adicional para la próxima edición de la Champions League.

El éxito europeo del Rayo Vallecano no solo tendrá impacto en la zona alta de la clasificación. La quinta plaza de Champions provoca un efecto dominó que amplía las posiciones con acceso a competiciones continentales y beneficia directamente a equipos como Athletic Club y Osasuna, que ven más cerca la posibilidad de disputar la Europa League o la Conference League la próxima temporada.

Actualmente, el Betis es el conjunto mejor situado para aprovechar la nueva plaza de Champions, mientras que Celta, Getafe, Athletic y Osasuna celebran también una redistribución de billetes europeos que aumenta sus opciones de cerrar el curso en posiciones continentales